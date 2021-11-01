Fırında mücver nasıl yapılır? İşte fırında mücver tarifi ve malzemeleri

Mücver tavada, yağda ve fırında hazırlanabilir. Fırında mücver tarifine haberimizden ulaşabilirsiniz. Fırında mücvere susam, çörek otu serpebilirsiniz. Mücveri ılık ya da soğuk olarak servis edebilirsiniz. İşte fırında mücver tarifi...

FIRINDA KABAK MÜCVER MALZEMELERİ

4 orta boy kabak

20-25 adet maydanoz

2 adet yumurta

200 gram beyaz peynir

1 adet kabartma tozu

Yarım demet dereotu

250 gr kaşar peyniri

Yarım kahve fincanı sıvı yağ

Tuz, karabiber, pul biber

1 çay bardağı un (kıvama göre ayarlanabilir)

8-10 adet yeşil soğan

FIRINDA KABAK MÜCVER NASIL YAPILIR?

Fırında kabak mücver hazırlamak için kabakları soyup rendeleyin ve suyunu sıkarak çıkarın. Yeşillikleri ince ince doğrayın. Beyaz peyniri çatal ile ezin. Yumurtaları ayrı bir kapta köpük köpük olana kadar çırpın. Sonrasında tüm malzemeleri birleştirin. Unun miktarını ayarlayın.

Fırın kabınızı çok az yağ ile yağlayın ya da pişirme kağıdı tercih edebilirsiniz. Bütün malzemeyi kaba boşaltın ve önceden 200 derecede ısıtılmış fırınına gönderin. Kızarmaya başlayınca çıkarın ve kaşar peyniri serpin, kaşarlar eriyip kızarana dek pişirin. Sarımsaklı yoğurt ile de servis edebilirsiniz. Fırında mücver hazır! Afiyet olsun...



