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Fırında mücver nasıl yapılır? İşte fırında mücver tarifi ve malzemeleri

01.11.2021 23:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen mücver farklı malzemelerle hazırlanabiliyor. Mücver en çok kabak ile hazırlanıyor. Genellikle yağda yapılan mücver, fırında az yağlı da yapılabilir. Fırında kabak mücveri yaparken, üzerinin nar gibi kızarmasına dikkat ediniz. İşte fırında mücver tarifi...

Fırında mücver nasıl yapılır? İşte fırında mücver tarifi ve malzemeleri

Mücver tavada, yağda ve fırında hazırlanabilir. Fırında mücver tarifine haberimizden ulaşabilirsiniz. Fırında mücvere susam, çörek otu serpebilirsiniz. Mücveri ılık ya da soğuk olarak servis edebilirsiniz. İşte fırında mücver tarifi...

Mücver nasıl yapılır? İşte mücver tarifi ve malzemeleri

FIRINDA KABAK MÜCVER MALZEMELERİ

  • 4 orta boy kabak
  • 20-25 adet maydanoz
  • 2 adet yumurta
  • 200 gram beyaz peynir
  • 1 adet kabartma tozu
  • Yarım demet dereotu
  • 250 gr kaşar peyniri
  • Yarım kahve fincanı sıvı yağ
  • Tuz, karabiber, pul biber
  • 1 çay bardağı un (kıvama göre ayarlanabilir)
  • 8-10 adet yeşil soğan

FIRINDA KABAK MÜCVER NASIL YAPILIR?

Fırında kabak mücver hazırlamak için kabakları soyup rendeleyin ve suyunu sıkarak çıkarın. Yeşillikleri ince ince doğrayın. Beyaz peyniri çatal ile ezin. Yumurtaları ayrı bir kapta köpük köpük olana kadar çırpın. Sonrasında tüm malzemeleri birleştirin. Unun miktarını ayarlayın.

Fırın kabınızı çok az yağ ile yağlayın ya da pişirme kağıdı tercih edebilirsiniz. Bütün malzemeyi kaba boşaltın ve önceden 200 derecede ısıtılmış fırınına gönderin. Kızarmaya başlayınca çıkarın ve kaşar peyniri serpin, kaşarlar eriyip kızarana dek pişirin. Sarımsaklı yoğurt ile de servis edebilirsiniz. Fırında mücver hazır! Afiyet olsun...


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