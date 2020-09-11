Fırında Mücver Tarifi: Sebzeler Hiç Bu Kadar Lezzetli Olmamıştı

Mücver, neredeyse sebze sevmeyenleri bile sevmeye teşvik edebilecek bir tarif! Mevsiminde güzelleşen sebzeler ile 10 dakikada hazırlayacağınıza ise şüphe yok. Ana sebze değişse de yapımı çok değişmeyen sade, basit ve pratik bu lezzet çay saatlerinde böreklerin yerine de tercih edilebilir!

Mevsim sebzelerinden kızartma derdi olmadan da mücver yapabilirsiniz. Hem hafifi hem de lezzetli bir yemek olan fırın mücver için malzemeler de oldukça basit üstelik…Un, yumurta, kabak, havuç ve isteğe göre patatesin bir araya gelmesiyle bu harika lezzeti yapabilirsiniz. Hem hafif hem de kolay yapılışıyla hem misafirlerinize ikram edebilir hem de diyet listelerinizde de tercih edebilirsiniz. En güzel fırında mücver tarifi detaylarını aşağıda inceleyerek siz de kızartma ve börek gibi ağır aperatifler yerine fırın mücveri deneyebilirsiniz.

Fırında Mücver İçin Malzemeler

2 adet orta boy kabak (Kabak dışında dilediğiniz sebzeyle de mücver yapabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak; havuç, patates, karnabahar, mısır, ıspanak, kara lahana, semizotu, bezelye, pırasayı deneyebilirsiniz.)

2 yumurta

3 yemek kaşığı buğday unu veya beyaz un (tamamen size kalmış)

2 yemek kaşığı beyaz peynir (dilerseniz lor peynir de kullanabilirsiniz)

1 tutam dereotu

1 orta boy taze soğan

1 çay kaşığından biraz az karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı pul biber

Fırında Mücver Tarifi

Öncelikle seçmiş olduğunuz sebzenizi minik minik doğramakla işe başlayın (Bu tarifte sebzemiz kabak). Eğer daha az zamanda yemeğinizi afiyetle yemek istiyorsanız robotta çekebilirsiniz. Ardından sebzenin içine minik minik doğradığınız soğanları ekleyin. Bir kase içerisine kabakları ve soğanları alıp tuz ekleyerek iyice karıştırın. Baharatları, dereotunu ve peyniri de bu kaseye ilave edin. Daha sonra yumurtayı ekleyin. Elekten geçirmiş olduğunuz unu da ekleyip tüm malzemeleri karıştırın. Karıştırdığınız malzemeleri bir fırın tepsine dökün.

8.180 derece fırında üzerleri ve kenarları kızarana kadar pişirin.

Önemli Püf Noktaları

Eğer fırında mücver tarifi kabak ya da patlıcan gibi rendelenebilir bir sebze ile yapılıyorsa sebzeler rendelemeden sonra su bırakabilir. Bu durumda rendelediğiniz sebzeleri karışıma eklemeden önce elinizle sıkarak iyice suyundan arındırmalısınız. Temiz bir tülbent yardımıyla da bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Mücverinizin çok yumuşak olmasını istemiyorsanız kaşardan uzak durmalısınız. Eridiği için fırında pişerken hamurunuzu yumuşatabilir. Onun yerine sert bir beyaz peynir veya lor peyniri kullanabilirsiniz.

Mahlep ve çörek otu da mücvere çok yakışır. Eğer baharatlarla aranız iyiyse mücver karışımına ilave etmeyi düşünebilirsiniz.