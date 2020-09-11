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Fırında Mücver Tarifi: Sebzeler Hiç Bu Kadar Lezzetli Olmamıştı

Perihan Gövel Perihan Gövel
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Genellikle kabaktan yapılan fırında mücveri pek çok sebze ile deneyebilirsiniz. Hem çok pratik hem de evdeki malzemelerle kolayca yapabileceğiniz fırında mücveri misafirlerinize ikram edebileceğiniz gibi diyetlerinizde de tüketebilirsiniz.

Fırında Mücver Tarifi: Sebzeler Hiç Bu Kadar Lezzetli Olmamıştı

Mücver, neredeyse sebze sevmeyenleri bile sevmeye teşvik edebilecek bir tarif! Mevsiminde güzelleşen sebzeler ile 10 dakikada hazırlayacağınıza ise şüphe yok. Ana sebze değişse de yapımı çok değişmeyen sade, basit ve pratik bu lezzet çay saatlerinde böreklerin yerine de tercih edilebilir!

Mevsim sebzelerinden kızartma derdi olmadan da mücver yapabilirsiniz. Hem hafifi hem de lezzetli bir yemek olan fırın mücver için malzemeler de oldukça basit üstelik…Un, yumurta, kabak, havuç ve isteğe göre patatesin bir araya gelmesiyle bu harika lezzeti yapabilirsiniz. Hem hafif hem de kolay yapılışıyla hem misafirlerinize ikram edebilir hem de diyet listelerinizde de tercih edebilirsiniz. En güzel fırında mücver tarifi detaylarını aşağıda inceleyerek siz de kızartma ve börek gibi ağır aperatifler yerine fırın mücveri deneyebilirsiniz.

Fırında Mücver İçin Malzemeler

  • 2 adet orta boy kabak (Kabak dışında dilediğiniz sebzeyle de mücver yapabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak; havuç, patates, karnabahar, mısır, ıspanak, kara lahana, semizotu, bezelye, pırasayı deneyebilirsiniz.)
  • 2 yumurta
  • 3 yemek kaşığı buğday unu veya beyaz un (tamamen size kalmış)
  • 2 yemek kaşığı beyaz peynir (dilerseniz lor peynir de kullanabilirsiniz)
  • 1 tutam dereotu
  • 1 orta boy taze soğan
  • 1 çay kaşığından biraz az karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı pul biber

Fırında Mücver Tarifi

  1. Öncelikle seçmiş olduğunuz sebzenizi minik minik doğramakla işe başlayın (Bu tarifte sebzemiz kabak). Eğer daha az zamanda yemeğinizi afiyetle yemek istiyorsanız robotta çekebilirsiniz.
  2. Ardından sebzenin içine minik minik doğradığınız soğanları ekleyin.
  3. Bir kase içerisine kabakları ve soğanları alıp tuz ekleyerek iyice karıştırın.
  4. Baharatları, dereotunu ve peyniri de bu kaseye ilave edin.
  5. Daha sonra yumurtayı ekleyin.
  6. Elekten geçirmiş olduğunuz unu da ekleyip tüm malzemeleri karıştırın.
  7. Karıştırdığınız malzemeleri bir fırın tepsine dökün.
    8.180 derece fırında üzerleri ve kenarları kızarana kadar pişirin.

Önemli Püf Noktaları

Eğer fırında mücver tarifi kabak ya da patlıcan gibi rendelenebilir bir sebze ile yapılıyorsa sebzeler rendelemeden sonra su bırakabilir. Bu durumda rendelediğiniz sebzeleri karışıma eklemeden önce elinizle sıkarak iyice suyundan arındırmalısınız. Temiz bir tülbent yardımıyla da bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
Mücverinizin çok yumuşak olmasını istemiyorsanız kaşardan uzak durmalısınız. Eridiği için fırında pişerken hamurunuzu yumuşatabilir. Onun yerine sert bir beyaz peynir veya lor peyniri kullanabilirsiniz.
Mahlep ve çörek otu da mücvere çok yakışır. Eğer baharatlarla aranız iyiyse mücver karışımına ilave etmeyi düşünebilirsiniz.

Eğer mücveri semizotu, ıspanak, kara lahana gibi karışık otlardan yapmayı planlıyorsanız; o zaman sebzeleri biraz haşlamayı unutmayın.
Diyete uygun fırında fit mücver tarifi için lor peynir ve beyaz un kullanabilirsiniz.

Servis Önerileri

Mücveri isterseniz soğuk isterseniz de sıcak şekilde servis edebilirsiniz. Her iki durumda da fırın mücveri yoğurtla veya cacıkla sunabilirsiniz.
Aynı zamanda fırın mücveri ekşi kremayla da servis ederek bu yemeğe farklı bir tat katabilirsiniz.
Genellikle baharatlı, yoğurtlu soslarla servis edilse de domates sos, peynir sos gibi değişik dipsoslarla da denenebilir.

Çocuklara Sebze Sevdirmenin Yolu: Mücver

Sebzelerin faydası saymakla bitmez. Özellikle de büyüme çağındaki çocukların besin değeri yüksek bu sebzeleri tüketmeleri sağlıkları için önemlidir. Eğer çocuğunuz sebze sevmiyorsa ona o sebzelerin kullanarak yapacağınız fırında mücver nefis bir alternatif olabilir. Karnabahar, brokoli, ıspanak gibi sebzeleri fırın mücver yaparak tüketebilir çocuklarınıza da bu şekilde yedirebilirsiniz. Üstelik birçok sebzeyi bir araya getirerek hem tadına tat katmış hem de daha çok vitamin elde etmiş olabilirsiniz. Fırında sebzeli mücver tarifi için yapmanız gereken tek şey birden çok sebzeyi robottan geçirmek ve karışıma ilave etmek ve fırına sürmektir. Hem pratik hem de sağlıklı bu lezzeti çocuklarınız ve kendiniz için kolayca yapabilirsiniz.

Fırında Kabak Mücver Kaç Kalori?

Sebzelerle yaptığınız bu yemek hem oldukça hafif hem de kızartmadığınız için yağ oranı düşüktür.. Diyetteyseniz bir öğüne fırında kabak mücver koyabilirsiniz. 100 gramlık bir porsiyon kabak mücver 63 kaloridir. Fırında mücver tarifi patatesli şekliyle de oldukça lezzetli olur. Diğer sebzelere oranla patatesin kalorisi biraz daha yüksek olsa da kabak mücverin içine bir küçük patates de rendeleyebilirsiniz. 100 gramlık porsiyonu yaklaşık olarak 160 kaloridir.

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