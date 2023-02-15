YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Fırsatçılara örnek olacak davranış, evlerini depremzedelere ücretsiz tahsis ettiler

Fırsatçılara örnek olacak davranış, evlerini depremzedelere ücretsiz tahsis ettiler

15.02.2023 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da bazı fırsatçı ev sahipleri kiraları yükseltirken bazı duyarlı ev sahipleri ise dairelerini ücretsiz olarak depremzedelere tahsis etti.

12 ay boyunca kira almayacak olan ve aynı zamanda faturaları ödeyecek olan ev sahipleri, fırsatçılara örnek oldu.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde 10 ilde binlerce insan hayatını kaybetti ve yaralandı. Yaşanan felaketin ardından özellikle Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay’dan depremzedeler Elazığ’a akın etti. Güvenirliği nedeni ile depremzedeler özellikle devlet tarafından yapılan TOKİ konutlarını tercih etti. Fakat yine devreye giren fırsatçılar, kiralarda fahiş artış yapmış ve bunun üzerine valilik konuyla ilgili çalışma başlatmıştı. Fakat bunların yanı sıra yaşanan güzel gelişmeler mutlu etti. Depremin hemen ardından bölgelere giden ve yaşananları gören Ayetullah Yıldız ile arkadaşları, sosyal medya hesaplarından depremzedeleri misafir etmek için paylaşım yaptı. Paylaşım üzerine 2 ev sahibi dönüş yaparak dairelerini 12 ay boyunca ücretsiz olarak vereceklerini söyledi. Ev sahiplerinden anahtarları alan Yıldız ve arkadaşları yine gelen yardımlarla beraber evleri dizmeye başladı. Elazığ’a getirilecek 7 ailenin bu evlerde kalacağı bildirildi. Öte yandan bir yıl boyunca yine tüm faturaların ev sahipleri tarafından ödeneceği öğrenildi.

Deprem bölgelerini gözlemledikten sonra durumun ne kadar feci olduğunun farkına vardıklarını dile getiren Ayetullah Yıldız, “Hemen düşündük ve birkaç ev tuttuk. Oradaki depremzedeleri misafir etme fikri gelişti. Sonra bunu sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başladık. Bize geri dönüş yapan 2 ev sahibi oldu. Bu dönemde fırsatçılara karşı inşallah örnek olur. Bizlere evini verip bu fırsatı tanıdılar. Bizler de evleri sıfırdan diziyoruz. Yeni bir hayat kurmaları için depremzedeler yardımcı olacağız. Ev sahipleri Dr. Abdülmelik Yıldız ve Vedat Demiral’a teşekkür etmek istiyorum. İnşallah örnek olur. Bizim bilmediğimiz ve duymadığımız evini açan insan çoktur. İnşallah bu sayısının artmasına vesile oluruz” dedi.

7 aileye ulaştıklarını aktaran Yıldız, “7 ailede 21 kişi ve hepsi akrabalar. İlk olarak 2 evde idare edecekler. Ev sayısı arttığında ayıracağız. Buradan ev sahiplerine seslenmek istiyorum. Lütfen depremzedelere evlerini açsınlar. Çünkü deprem bölgeleri gezdik ve ayakta kalan ev sayısı çok az. Gıda ihtiyacını depolayacağız. 12 ay boyunca faturaları da ev sahipleri üstlendi. 12 ayın sonunda buradaki misafirlerimiz gittiği zaman o eşyalar da onlara ait olacak. Memleketlerinde dönmek istediklerinde nasıl kullanmak isterlerse öyle kullanacaklar. Damlaya damlaya göl oldu. Bizim elimizden bu geldi bunu yapabildik. Umarım daha fazlasını da yapabiliriz” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elazığ’da arama çalışmaları tamamlandı, son kişinin de cansız bedenine ulaşıldıElazığ’da arama çalışmaları tamamlandı, son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı
Manisaspor depremzedeler için tesislerinin kapısını açıyorManisaspor depremzedeler için tesislerinin kapısını açıyor
Yüzyılın felaketi sonrası "binalar çelikten yapılsın" uyarısıYüzyılın felaketi sonrası "binalar çelikten yapılsın" uyarısı
Anahtar Kelimeler:
deprem

Elazığ Namaz Vakitleri 15 Şubat Çarşamba

İmsak
05:46
Sabah
07:08
Öğle
12:42
İkindi
15:39
Akşam
18:07
Yatsı
19:24
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

En çok satanlarda zirvede, her bütçeye ve beğeniye uygun! İşte en sevilen o kulaklıklar

En çok satanlarda zirvede, her bütçeye ve beğeniye uygun! İşte en sevilen o kulaklıklar

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Yemek yapmayı sevenler buraya! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak

Yemek yapmayı sevenler buraya! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.