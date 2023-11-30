Fırtınanın ardından tezgahlar hamsiyle coştu

Doğu Karadeniz’de geçtiğimiz günlerde etkili olan fırtına sebebiyle birçok balıkçı teknesi denize açılamadı. Balıkçıların denize açılmamasından ötürü balıkların fiyatları yükselmişti. Fiyatlarda yükseliş olmasının ardından denizdeki dalgaların azalmasıyla beraber balıkçılar yeniden denize açıldı. Denize açılan balıkçıların ağına bolca hamsi takıldı. Kasalarca hamsi sabah saatlerinden itibaren tezgahlarda yerini aldı. Bolca çıkan hamsinin kilosu da 35 TL’den alıcı buldu.

Hamsinin fırtınanın ardından bol çıkmaya başladığını ifade eden Kadir Ali Şimşek, “Hamsi şuan da 35 TL’ye satıyoruz. Hava muhalefeti nedeniyle 2 günden beri kayıklar denize açılamıyordu. Dün ve bugün çıktılar. Hamsinin kasasını da 300 TL’ye satıyoruz. Satışlarımız iyi bir şekilde gidiyor. Vatandaşlarımız 35 TL’ye uygun bir fiyatla alıyor. 1-2 gün ara vermek zorunda kalmıştık. Şimdi hamsilerimizde çok güzel” diye konuştu.

