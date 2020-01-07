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  4. Fırtınanın kayalıklara savurduğu caretta sahile vurdu

Fırtınanın kayalıklara savurduğu caretta sahile vurdu

ANTALYA HABERLERİ  | 07.01.2020 17:54 | Son Güncelleme

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan deniz kaplumbağası caretta caretta, ölü olarak Antalya’da kıyıya vurdu.Antalya’nın Alanya ilçesinde İncekum plajında bir caretta caretta kıyıya vurdu.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan deniz kaplumbağası caretta caretta, ölü olarak Antalya’da kıyıya vurdu.
Antalya’nın Alanya ilçesinde İncekum plajında bir caretta caretta kıyıya vurdu. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve korunan türler arasında gösterilen caretta carettanın ölü olarak kıyıya vurması vatandaşları da üzdü. Caretta carettanın canlı olduğunu düşünerek heyecanla izlemeye gelen vatandaşlar büyük bir şaşkınlık ve üzüntü duydu. Dalgaların caretta carettayı savurmasıyla hareketsiz kalan bedenini gören vatandaşlar öldüğünü anladı. Caretta carettanın, dev dalgaların bedenini kayalıklara çarpması sonucu öldüğü tahmin ediliyor.

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Buyrukçu Eczanesi
Muratpasa
Cemre Eczanesi
Muratpasa
Fulya Eczanesi
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Koray Eczanesi
Muratpasa
Pınar Eczanesi
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Elif Eczanesi
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