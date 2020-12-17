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FIS Uluslararası Alp Disiplini Anadolu Kupası'nda üçüncü gün yarışları tamamlandı

ERZURUM HABERLERİ  | 17.12.2020 17:17 | Son Güncelleme

FIS Uluslararası Alp Disiplini Anadolu Kupası'nda üçüncü gün yarışları tamamlandı

FIS Uluslararası Alp Disiplini Anadolu Kupası'nda üçüncü gün yarışları tamamlandı

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen FIS Uluslararası Alp Disiplini Anadolu Kupası'nın üçüncü gün yarışları sonuçlandı.

Palandöken Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda, çekişmeli geçen üçüncü gün yarışları tamamlandı.

Kadınlar kategorisinde Kazakistanlı sporcular Alexandra Troitskaya birinci, Milena Skubkova ikinci, Karolina Lata ise üçüncü oldu.

Erkeklerde birinciliği Ukrayna'dan Taras Filiak, ikinciliği aynı ülkeden Mykhailo Karpushyn, üçüncülüğü ise Özbekistan'dan Komiljon Tukhaev kazandı.

Dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

FIS Uluslararası Alp Disiplini Anadolu Kupası'nda üçüncü gün yarışları tamamlandı

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