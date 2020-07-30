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Fiskobirlik, ürünlerinde 30 yıl süreyle ‘Fındığın Başkenti’ ismini kullanabilecek

GİRESUN HABERLERİ  | 30.07.2020 11:27 | Son Güncelleme

Fiskobirlik’e, Giresun tesislerinde Giresun kalite fındık ile üreteceği mamul madde ürünlerde 30 yıl süreyle ‘Fındığın Başkenti’ isim hakkı kullanma yetkisi verildi.Giresun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından bir süre önce Türk Marka Patent Kurumu’a yapılan başvuru sonucu her türlü kullanım hakkı alınan ‘Fındığın Başkenti’ ifadesi, Fiskobirlik’in Giresun tesislerinde Giresun kalite fındık ile üreteceği mamul madde ürünlerinde 30 yıl süreyle kullanması konusunda yetkilendirildi.Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu ve Fiskobirlik Genel Müdür Vekili Turgay Çakmak, Fiskobirlik Yönetim Kurulu Üyesi Nurittin Karan, EFİT A.Ş.

Fiskobirlik, ürünlerinde 30 yıl süreyle ‘Fındığın Başkenti’ ismini kullanabilecek

Fiskobirlik’e, Giresun tesislerinde Giresun kalite fındık ile üreteceği mamul madde ürünlerde 30 yıl süreyle ‘Fındığın Başkenti’ isim hakkı kullanma yetkisi verildi.
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından bir süre önce Türk Marka Patent Kurumu’a yapılan başvuru sonucu her türlü kullanım hakkı alınan ‘Fındığın Başkenti’ ifadesi, Fiskobirlik’in Giresun tesislerinde Giresun kalite fındık ile üreteceği mamul madde ürünlerinde 30 yıl süreyle kullanması konusunda yetkilendirildi.
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu ve Fiskobirlik Genel Müdür Vekili Turgay Çakmak, Fiskobirlik Yönetim Kurulu Üyesi Nurittin Karan, EFİT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Levent Ağca, EFİT A.Ş. Genel Koordinatörü Ali Deniz ile Mali İşler Müdürü Sinan Kurt’un katıldığı törende Fiskobirlik’e 30 yıllığına ‘Fındığın Başkenti’ isim hakkı kullanma yetkisi verildi.
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, “Üretimi Giresun sınırları içindeki tesislerde olmak kaydıyla ’Fındığın Başkenti’ patenti Fiskobirlik’in Giresun kalite fındık ürünlerinde kullanılabilecektir. Memleketimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Fiskobirlik, ürünlerinde 30 yıl süreyle ‘Fındığın Başkenti’ ismini kullanabilecek

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