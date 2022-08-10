YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Fıstık bahçelerinde hasat davul, zurna ve halayla başladı

Fıstık bahçelerinde hasat davul, zurna ve halayla başladı

10.08.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genellikle baklava, çikolata, gibi ürünlerde kullanılan boz fıstığın hasadı, davul ve zurnayla bahçeleri gezen müzisyenlerin eşliğinde yapılıyor - İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan: - "Boz fıstığın içindeki aroma çok yüksek olduğu için bu genelde baklavada kullanılır ve bizim için çok önemlidir"

GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Bölgede "yeşil altın" olarak nitelendirilen Antep fıstığının ilk mahsulü boz fıstıkta hasat, davul ve zurna eşliğinde düğün yerini aratmayan ambiyansta gerçekleştiriliyor.

Baklavadan yemeklere, tatlılardan çerezlere kadar hemen her alanda Türk mutfağının değişmez lezzetleri arasında yer alan Antep fıstığında ilk hasat dönemi başladı.

Türkiye'deki fıstık üretiminin önde gelen illerinden Gaziantep'te havaların ısınmasıyla beraber işçiler bahçelerin yolunu tuttu.

Sabah erken saatlerde işe başlayan işçiler, dalından kopardığı Antep fıstığını ağacının altına serdikleri çadırlara atıyor. Ardından traktörlere konulan fıstıklar temizleme, kırma ve kavlama işlemi yapıldıktan sonra tüketime hazır hale geliyor.

Normal Antep fıstığına göre hasadı bir ay önce yapılan yağlı ve yeşil renkte olan boz fıstık, baklava, çikolata, hamurlu tatlı ve yemeklerde kullanılıyor.

- Bahçeler düğün yeri gibi

Çiftçilerin motivasyonunu artırmak için son dönemlerde bahçelerde adeta düğün havası yaşanıyor.

Davul ve zurna eşliğinde bahçeleri gezen bazı müzisyenler, yöresel müziklerle işçilere moral verirken, keyifli vakitlerin geçirilmesini de sağlıyor. Bir süre müzik dinletisi sunan müzisyenler, ücret olarak da bahçe sahibinin poşetle verdiği mahsulden nasibini alıyor.

İşçilerin zaman zaman müziğin ritmine kendilerini kaptırarak halay çekmesi ise renkli görüntülere sahne oluyor.

- "Bu senede oldukça verimli geçiyor"

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, AA muhabirine, dünyanın bir çok ülkesinde Antep fıstığının yetiştiğini ancak aroma yönünden en iyisinin Türkiye'de yetiştirildiğini söyledi.

Geçen yıl Antep fıstığında verimin iyi olduğunu belirten Karayılan, "Bu sene de oldukça verimli geçiyor. Gaziantep'te sulamayla birlikte Antep fıstığındaki verim yüzde 35 civarında arttı. Buna budama ve gübreleme yapıldığında çok daha iyi verimler elde ediliyor." dedi.

Boz Antep fıstığında üreticinin hasat telaşında olduğunu ifade eden Karayılan, şöyle devam etti:

"Şu an boz Antep fıstığında hasat başladı. Antep fıstığının zamanında hasat edilmesi lazım. İçi tam dolmadan toplanmaması lazım. Bu bizim için çok önemli. Hasat yaparken gelecek yılın karagözlerine zarar vermemeliyiz. Her göz elle toplanmalı. Bu yılki hasatla birlikte gelecek yılın hasadını da önemsemek gerekir. Bu sene karagöz çok yerinde şükürler olsun. Gelecek sene de fıstıkta çok güzel verim alacağız. Şimdiden belli ediyor kendini ağaçlar. Boz fıstığın içindeki aroma çok yüksek olduğu için bu genelde baklavada kullanılır ve bizim için çok önemlidir. Daha sonra 'kırmızı ben' hasadı yapılır. Ben fıstık ise çerezlik için kullanılır. En son kuru kırmızı kabuklunun hasadı yapılır."

- Çiftçiler rekolteden memnun

Çiftçi Hanifi Uğur ise Antep fıstığında ilk hasatta boz fıstığın toplandığını söyledi.

Boz fıstığın kendileri için oldukça kıymetli olduğunu ifade eden Uğur, şunları kaydetti:

"Fıstık hasadı 10 gün önce başladı ve yaklaşık 15 gün daha sürecek. Sabah 5'te geliyoruz ve akşama kadar çalışıyoruz. Yaklaşık 25 kişilik bir ekiple, günlük 6 ton ürün topluyoruz. Bu sene mahsul ve ürünler güzel. 1 ay sonra 'ben fıstık' hasadına başlayacağız. Hava şartları çok sıcak, 45-50 derece sıcaklıkta çalışıyoruz. Bir ağacın tam verim vermesi 20 yılı buluyor. Gerçekten büyük emek var."

- İlk ürün daha çok iç piyasada tüketiliyor

Fıstık tüccarı Mustafa Aslan da boz fıstığın diğer fıstık türlerine göre daha kıymetli ve nadide olduğunu dile getirdi.

İyi fıstığın rengi ve kokusundan anlaşıldığını anlatan Aslan, "Fıstığın içi ne kadar yeşil olursa o kadar kaliteli olur. Barak Ovası fıstığını randımanı ve aroması daha iyi. Fıstığın kokusundan ve renginden kalitesi belli olur. Kokusu ve rayihası güzel olursa baklavada kaliteyi ve tadı arttırır. Eğer sarı olursa baklavanın kalitesi düşer. İlk ürün yurt içinde daha çok tüketiliyor. Çünkü baklava ve çikolatada kullanılıyor. İkinci ürünümüzün yüzde 50'den fazlası ise kuruyemiş olarak ihracata gidiyor."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gaziantep FK, Abdulkerim Çakar ve Berkan Küpelikılıç'ı kadrosuna kattıGaziantep FK, Abdulkerim Çakar ve Berkan Küpelikılıç'ı kadrosuna kattı
"One Piece Film: Red", Türkiye'de seyirciyle buluşacak"One Piece Film: Red", Türkiye'de seyirciyle buluşacak
Erzurum'da "Süte Değer" projesi üreticinin yüzünü güldürüyorErzurum'da "Süte Değer" projesi üreticinin yüzünü güldürüyor
Anahtar Kelimeler:
antep fıstığı Çiftçi Gaziantep baklava hasat ürün

Gaziantep Namaz Vakitleri 12 Ağustos Cuma

İmsak
04:07
Sabah
05:37
Öğle
12:41
İkindi
16:26
Akşam
19:34
Yatsı
20:58
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Borçlarını ödemek için çocuğunu satmak istedi

Borçlarını ödemek için çocuğunu satmak istedi

2906 yılından geldiğini söyledi! Kehanetleri korkuttu

2906 yılından geldiğini söyledi! Kehanetleri korkuttu

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Annesinin hatası yüzünden ölümden döndü!

Annesinin hatası yüzünden ölümden döndü!

Rahatlamak için masaj seans satın almışlardı ama...

Rahatlamak için masaj seans satın almışlardı ama...

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.