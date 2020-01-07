Fıstık ezmesi nasıl yapılır? Fıstık ezmesi yemeniz için 6 neden

Fıstık ezmesi oldukça faydalı ve leziz bir atıştırmalıktır. Özellikle sporcuların beslenme listelerine dahil ettiği fıstık ezmesi sağlığımız için doğal bir hazinedir. Öncelikle fıstık ezmesi nasıl yapılır soruna cevap verelim. Sonrasında sağlığımıza olan etkilerinden bahsedeceğiz.
Fıstık ezmesi tarifi için malzemeler:
300 gram kabuksuz yer fıstığı
Bir yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı
Bir tatlı kaşığı bal
Fıstık ezmesi yapımı:
Bir tepsiye yağlı kağıt serin ve fıstıkları üzerine yerleştirin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10 dakika fıstıkları kavurun.
Fıstıkları fırından çıkardıktan sonra mutfak robotuna alın. İkişer dakika arayla toplam 10 dakika olacak şekilde fıstıkları robotta çekin.
Son aşamada hindistan cevizi yağını ve balı ekleyip bir tur daha robottan geçirin.
Karışım krema kıvamını alınca fıstık ezmeniz hazır demektir. Kapaklı bir cam kavanoza koyup fıstık ezmesini saklayabilirsiniz.
Fıstıklardaki doğal proteinler ve doğal yağlar, kanser gibi meme hastalıkları riskini önemli ölçüde azaltabilir. Bu, Meme Kanseri Araştırma Vakfı ve ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından yapılan bir çalışma ile desteklenmiştir. Fıstık ezmesini günlük olarak yemenin vücudunuz ve özellikle göğüsleriniz üzerinde olumlu bir etkisi vardır. Fıstığa karşı alerjiniz yoksa diyet listenize dahil edebilirsiniz.
Fıstık ezmesi protein, lif ve beslenme için harika bir kaynaktır. Kan şekeri seviyelerini değiştirmez ve vücudunuza sağlıklı elementler sağlar. Haftada 2 kez 2 yemek kaşığı tüketmek yağ yakımını destekler.
Stres hormonu kortizol seviyelerini normalleştirmeye yardımcı olabilecek beta-sitosterol adı verilen bir sterol içerir. Fıstık ezmesi vücutta eksik bulunan demir, magnezyum, kalsiyum ve C vitamini eksikliklerinin giderilmesine yardımcı olur. Bu da kendinizi iyi hissetmeniz adına önemli bir gelişmedir.
Yer fıstığı içindeki E vitamini, çinko, magnezyum ve niasin beyin aktivitesini destekler. E vitamini özellikle yaşı ilerlemiş insanlar insanların hafıza gücünü artırabilir. Fıstık ezmesi, alzheimer hastalığına karşı koruma sağlar.
Fıstık ezmesi, egzersiz öncesi ve sonrası için harika bir besindir. Fıstık ezmesinde bulunan yağlar ve karbonhidratlar vücudunuzu yeterli enerjiyle donatacaktır. Ayrıca fıstık ezmesi, kas sağlığında iyileşme açısından önemli bir role sahiptir. Spor sonrası kas ve kramp ağrılarını engeller.
Fıstıklardaki triptofan adı verilen aminoasit; uyku hormonu, melatonin ve mutluluk hormonu serotonini artırır. Sakinleştiri ve iyi bir uykuya sevk eder. Yine de çok fazla yemeye gerek yoktur. Sadece bir yemek kaşığı yemek yeterli olabilir.
100 gram fıstık ezmesi 588 kaloridir.
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