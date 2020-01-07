Fıstık ezmesi nasıl yapılır? Fıstık ezmesi yemeniz için 6 neden

Fıstık ezmesi oldukça faydalı ve leziz bir atıştırmalıktır. Özellikle sporcuların beslenme listelerine dahil ettiği fıstık ezmesi sağlığımız için doğal bir hazinedir. Öncelikle fıstık ezmesi nasıl yapılır soruna cevap verelim. Sonrasında sağlığımıza olan etkilerinden bahsedeceğiz.

FISTIK EZMESİ NASIL YAPILIR?

Fıstık ezmesi tarifi için malzemeler:

300 gram kabuksuz yer fıstığı

Bir yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

Bir tatlı kaşığı bal

Fıstık ezmesi yapımı:

Bir tepsiye yağlı kağıt serin ve fıstıkları üzerine yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10 dakika fıstıkları kavurun.

Fıstıkları fırından çıkardıktan sonra mutfak robotuna alın. İkişer dakika arayla toplam 10 dakika olacak şekilde fıstıkları robotta çekin.

Son aşamada hindistan cevizi yağını ve balı ekleyip bir tur daha robottan geçirin.

Karışım krema kıvamını alınca fıstık ezmeniz hazır demektir. Kapaklı bir cam kavanoza koyup fıstık ezmesini saklayabilirsiniz.

FISTIK EZMESİNİN FAYDALARI NELERDİR?

MEME KANSERİ RİSKİNİ AZALTMAYA YARDIMCI OLUR

Fıstıklardaki doğal proteinler ve doğal yağlar, kanser gibi meme hastalıkları riskini önemli ölçüde azaltabilir. Bu, Meme Kanseri Araştırma Vakfı ve ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından yapılan bir çalışma ile desteklenmiştir. Fıstık ezmesini günlük olarak yemenin vücudunuz ve özellikle göğüsleriniz üzerinde olumlu bir etkisi vardır. Fıstığa karşı alerjiniz yoksa diyet listenize dahil edebilirsiniz.