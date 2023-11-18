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FİSUN ERCAN KİMDİR? MasterChef konuğu Şef Fisun Ercan kaç yaşında, restoranı nerede? Kanada'nın en önemli yemek ödülüne sahip!

18.11.2023 21:11 | Son Güncelleme:
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Fisun Ercan ile ilgili aramalar hız kazandı. MasterChef All Star'ın yeni bölümüne konuk olan ve Kanada'dan gelen şefin hayatı merak edildi. Kanada'da yaşayan ve Kanada'nın en önemli yemek ödülüne sahip olan Fisun Ercan, bu akşam MasterChef All Star'ın yeni bölümünde yer aldı. Peki, FİSUN ERCAN KİMDİR? MasterChef konuğu Şef Fisun Ercan kaç yaşında, restoranı nerede?

Fisun Ercan'ın hayatı araştırılıyor. Başarılı kadın şef, yurt dışında ülkesini temsil eden isimler arasında yer alıyor. MasterChef All Star'ın yeni bölümüne konuk olan Fisun Ercan, Kanada'da yaşıyor. İşte dünyaca ünlü şef Fisun Ercan ile ilgili merak edilenler...

FİSUN ERCAN KİMDİR?

Türk/Akdeniz mutfağı üzerine uzmanlaşmış olan Fisun Ercan, İzmir Seferihisar'da dünyaya geldi. Üniversiteden sonra Türkiye'yi gezerek ülkenin saymakla bitmeyen yöresel lezzetlerini keşfetti. Ercan 1998'de Montreal'e geldiğinde önce bilgisayar programcısı olarak çalıştı. Ercan 32 yaşında LaSalle College'ın aşçılık programına kaydoldu, aşçılığını bir üst seviyeye taşıdı ve yeni bir kariyere adım attı.

Birçok yemek kitabı bulunan Fisun Ercan, 20 yıldır Kanada'da yaşamını sürdürüyor.

KENDİNİ ŞÖYLE TANITIYOR

Türkiye'nin Ege kıyısında Seferihisar adında küçük bir köyde doğdum. Babam gerçek bir yemek tutkunudur ve insanlara o kadar doyana kadar yemek yedirmeyi sever ki tabaklarına yemek koymayı bırakması için ona yalvarırlar! Annem harika bir ev aşçısıdır; yaratıcı, hassas ve detaycıdır. Çocukluğumda evimizdeki tipik bir gün, babamın akşam yemeğinde ne yiyeceğimize dair verdiği brifing ile mutfakta başlardı. Köyde küçük bir pazarı vardı ve yemeğe olan düşkünlüğüyle bilindiği için çiftçiler en iyi ürünlerini, balıkçılar da günün avını canlı olarak ona getirirlerdi. Tavuk ya da kuzu gibi küçük hayvanlar bahçemizde anneannem ya da babam tarafından kesilir ve annem tarafından parçalanırdı. Yumurtalar ve süt eve geldiklerinde hala sıcaktı, balıklar hala mutfak tezgahında hareket ediyordu...

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Üniversite için şehre taşındığımda, büyük şehirlerdeki insanların taze ürünlere kolayca ulaşamamasına çok şaşırmıştım. Beni en çok şok eden şey, eskiden canlı ve sıcak gördüğüm her ürünün artık ölü ve donmuş olmasıydı! Neyse ki her hafta sonu ailemin yanına gidip o hafta için çantamı doldurabiliyor

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