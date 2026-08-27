Gökçe Bahadır'ın annelik heyecanı objektife böyle yansıdı!

İlk kez anne olmaya hazırlanan Gökçe Bahadır, hamilelik sürecinden yeni kareleri takipçileri ile paylaştı. Yaklaşık 4,5 aylık hamile olan ünlü oyuncunun pes pese yayınladığı fotoğraflarda belirginleşen karnı dikkat çekti.

“ Hayat Bilgisi”, “ Yaprak Dökümü” , “Ufak Tefek Cinayetler” ve “ Ömer’ gibi yapımlarla adından söz ettiren Gökçe Bahadır, başarılı kariyerinin yanı sıra son dönemlerde özel hayatıyla da konuşuluyor.

İLK BEBEĞİNİ KUCAĞINA ALMAYA HAZIRLANIYOR

2022 yılında müzik dünyasının tanınan isimlerinden emir Ersoy ile nikah masasına oturan bahadır, şimdilerde ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.

Yaklaşık 4,5 aylık hamile olan 44 yaşındaki oyuncu, hamilelik sürecini gözlerden uzak geçirmeyi tercih ediyor.

HAMİLELİK POZLARINI PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alan Gökçe bahadır hamilelik sürecini de şeffaf bir şekilde sosyal medyada takipçilerini paylaşıyor. paylaştığı son karelerde büyüyen karne dikkatlerden kaçmadı.

Bahadır, keyifli anlarını "Hadi gel, biraz fotoğraf çekelim" notuyla yayımladı.