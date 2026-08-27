MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Gökçe Bahadır'ın annelik heyecanı objektife böyle yansıdı!

Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Leyla karakteri ile üne kavuşan Gökçe Bahadır, annelik heyecanını objektiflere yansıtmayı ihmal etmiyor. Son paylaştığı fotoğraflarda ünlü oyuncunun büyüyen karnı dikkat çekti.

Gökçe Bahadır'ın annelik heyecanı objektife böyle yansıdı!
Sariye Nur Dönmez

İlk kez anne olmaya hazırlanan Gökçe Bahadır, hamilelik sürecinden yeni kareleri takipçileri ile paylaştı. Yaklaşık 4,5 aylık hamile olan ünlü oyuncunun pes pese yayınladığı fotoğraflarda belirginleşen karnı dikkat çekti.

“ Hayat Bilgisi”, “ Yaprak Dökümü” , “Ufak Tefek Cinayetler” ve “ Ömer’ gibi yapımlarla adından söz ettiren Gökçe Bahadır, başarılı kariyerinin yanı sıra son dönemlerde özel hayatıyla da konuşuluyor.

Gökçe Bahadır ın annelik heyecanı objektife böyle yansıdı! 1

İLK BEBEĞİNİ KUCAĞINA ALMAYA HAZIRLANIYOR

2022 yılında müzik dünyasının tanınan isimlerinden emir Ersoy ile nikah masasına oturan bahadır, şimdilerde ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.

Gökçe Bahadır ın annelik heyecanı objektife böyle yansıdı! 2

Yaklaşık 4,5 aylık hamile olan 44 yaşındaki oyuncu, hamilelik sürecini gözlerden uzak geçirmeyi tercih ediyor.

HAMİLELİK POZLARINI PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alan Gökçe bahadır hamilelik sürecini de şeffaf bir şekilde sosyal medyada takipçilerini paylaşıyor. paylaştığı son karelerde büyüyen karne dikkatlerden kaçmadı.

Bahadır, keyifli anlarını "Hadi gel, biraz fotoğraf çekelim" notuyla yayımladı.

%41 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!

%41 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Manifest'in kurucusu Tolga Akış gözaltına alındıManifest'in kurucusu Tolga Akış gözaltına alındı
Devrim Özkan tekne tatilinden paylaştı: Pozları olay olduDevrim Özkan tekne tatilinden paylaştı: Pozları olay oldu

Anahtar Kelimeler:
Gökçe Bahadır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Nepal'deki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Çok sayıda insan kayıp

Nepal'deki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Çok sayıda insan kayıp

80 bin TL ceza yiyen oğlu babasını çağırdı, ona kesilen ceza arabanın fiyatını geçti!

80 bin TL ceza yiyen oğlu babasını çağırdı, ona kesilen ceza arabanın fiyatını geçti!

Tarihi Gece! Fenerbahçe, Lyon'u yıktı ve Şampiyonlar Ligi'ne döndü

Tarihi Gece! Fenerbahçe, Lyon'u yıktı ve Şampiyonlar Ligi'ne döndü

Sakallarını kesip saçını boyattı! "Hiç olmamış" yorumları yağdı

Sakallarını kesip saçını boyattı! "Hiç olmamış" yorumları yağdı

Esnaf kredilerinde yeni dönem: Faiz indirimi oranları değişti

Esnaf kredilerinde yeni dönem: Faiz indirimi oranları değişti

Motorine dev indirim geldi: Tabela değişti!

Motorine dev indirim geldi: Tabela değişti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.