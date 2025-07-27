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FIVB Milletler Ligi (VNL) final müsabakasında İtalya, Brezilya'yı 3-1 yendi.

FIVB Milletler Ligi (VNL) final karşılaşmasında İtalya, Brezilya'yı yenerek kupanın sahibi oldu.

FIVB Milletler Ligi (VNL) final müsabakasında İtalya, Brezilya'yı 3-1 yendi.

FIVB Milletler Ligi (VNL) final müsabakasında İtalya, Brezilya'yı 3-1 yendi.

İtalya, bu sonuçla turnuvada üst üste ikinci, toplamda üçüncü şampiyonluğuna ulaşırken Brezilya ikinci, Polonya ise üçüncü oldu.

Voleybol: FIVB Kadınlar Milletler Ligi
İtalya: 3 - Brezilya: 1

Salon: Atlas Arena

Hakemler: Stanislava Simic (Sırbistan), Juraj Mokry (Slovakya)

İtalya: Orro, Fahr, Degradi, Sylla, Danesi, Egonu (De Gennaro, Antropova, Cambi, Giovannini, Nervini)

Brezilya: Bergmann, Rosamaria, Diana, Julia, Macris, Gabi (Marcelle, Kisy, Roberta, Helena, Jheovana)

Setler: 22-25, 25-18, 25-22, 25-22

Süre: 126 dakikaBu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İtalya Brezilya Voleybol
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