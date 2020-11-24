YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Fiyatı dudak uçuklatıyor! Urmu pekmezi ölümcül hastalıklara bile şifa oluyor...

Fiyatı dudak uçuklatıyor! Urmu pekmezi ölümcül hastalıklara bile şifa oluyor...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 24.11.2020 07:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Fiyatı dudak uçuklatıyor! Urmu pekmezi ölümcül hastalıklara bile şifa oluyor...

Tümörlü hücreler ve kanser gibi ağır hastalıklara karşı şifa olduğu belirtilen urmu dut pekmezi, Kahramanmaraşlıların gözdesi haline geldi. Fiyatı dudak uçuklatan pekmezin kilosu 300 liradan satılıyor.

Türkiye’de çok az bölgede yetişen urmu dut, barındırdığı antioksidan özelliği, çeşitli vitamin ve minarelerle ağız ve dil yaralarına da iyi gelmesinden dolayı yok satıyor. Önce kırmızı, sonra siyah renge bürünen urmu dut, sıkılarak kazanlarda kaynatıldıktan sonra güneşte bekletilerek pekmez haline geliyor.

TÜRKİYENİN DÖRT BİR YANINA PAZARLANIYOR

AW171963_01

Şifa deposu olarak bilinen urmu dut pekmezinin kilosu 300, reçeli ise 100 liradan satılıyor.
Kahramanmaraşlı Neşnat ailesi, kendi bahçelerinde yetiştirdikleri dutları yazın soğuk hava depolarına bırakıyor. Kasım ayında da yoğun ilgi nedeniyle dev kazanlar kurup urmu dut pekmezi ve reçeli üretiyor. Güldane Neşnat’ın hazırladığı ürünler, oğlu Halil İbrahim Neşnat tarafından Türkiye’nin dört bir yanına pazarlanıyor.

ŞİFA DEPOSU

Urmu dut, diğer dutlar gibi silkelenmeden ağaçtan tek tek elle toplanıyor. Önce kırmızı, sonra siyah renge bürünen urmu dutun ekşi bir tadı var. Antioksidan özelliği yüksek bir meyve olan urmu dutun vücuttaki zararlı mikroplar, virüs, bakteri, hatta tümör ve kanser hücrelerini vücuttan uzaklaştırdığı belirtiliyor. İçerdiği yüksek dozda C vitamini, D vitamini, kalsiyum, magnezyum, B vitamini kompleksleri, demirle beraber bütün vitaminler, mineralleri ihtiva ettiği için urmu dutun bağışıklık sisteminin desteklenmesinde ve kuvvetlenmesinde önem taşıdığı ifade ediliyor. Kemik sağlığının korunmasında olduğu kadar yüksek kolesterol, tansiyon, şeker ve özellikle kansızlık hastalıklarının tedavisinde de etkili olduğu belirtiliyor.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Füze gibi fırladı! Timsahın öğle yemeği oluyordu ama... Füze gibi fırladı! Timsahın öğle yemeği oluyordu ama...
Bir ay boyunca bayatlamadan taze kalıyor! Çavuşlu ekmeğinin sırrı...Bir ay boyunca bayatlamadan taze kalıyor! Çavuşlu ekmeğinin sırrı...
MasterChef'te yapıldı, tarifi merak edildi! MasterChef'te yapıldı, tarifi merak edildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şeften eleştirilere yanıt: Gençler illa bir şeye özenecekse...

Ünlü şeften eleştirilere yanıt: Gençler illa bir şeye özenecekse...

Ünlü sanatçıdan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Ünlü sanatçıdan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Rejimi bozduracak dayanılmaz bir tarif: Çiğ börek

Rejimi bozduracak dayanılmaz bir tarif: Çiğ börek

Görüntüsüyle göze tadıyla damağa hitap ediyor

Görüntüsüyle göze tadıyla damağa hitap ediyor

Bir ay boyunca bayatlamadan taze kalıyor! Çavuşlu ekmeğinin sırrı...

Bir ay boyunca bayatlamadan taze kalıyor! Çavuşlu ekmeğinin sırrı...

Evde karantinadayken herkes yapabilir: Hamur açmadan kolay pide tarifi

Evde karantinadayken herkes yapabilir: Hamur açmadan kolay pide tarifi

İlginizi Çekebilir

Yaz bitmeden bu tarifleri mutlaka deneyin

Yaz bitmeden bu tarifleri mutlaka deneyin

Bu tostun sırrı 62 yıl öncesine dayanıyor! Ustası püf noktasını verdi

Bu tostun sırrı 62 yıl öncesine dayanıyor! Ustası püf noktasını verdi

Enfes domates çorbası nasıl yapılır?

Enfes domates çorbası nasıl yapılır?

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor

Sütte levrek nasıl yapılır?

Sütte levrek nasıl yapılır?

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

Diğer Haberler

Bir ay boyunca bayatlamadan taze kalıyor! Çavuşlu ekmeğinin sırrı...

Bir ay boyunca bayatlamadan taze kalıyor! Çavuşlu ekmeğinin sırrı...

Havalar soğudu popüler oldu! Öksürüğü şıp diye kesiyor

Havalar soğudu popüler oldu! Öksürüğü şıp diye kesiyor

Girdiği eve doktor girmiyor! Ihlamurun faydaları saymakla bitmiyor

Fiyatı cep yakıyor ama girdiği eve doktor girmiyor!

Fransızların rokfor peynirine rakip oldu! 5 ay mağarada saklanıyor ve...

Fransızların rokfor peynirine rakip oldu! 5 ay mağarada saklanıyor ve...

Maraş paçası artık kavanozda! Dünyanın dört bir yanına gönderiyorlar

Maraş paçası artık kavanozda! Dünyanın dört bir yanına gönderiyorlar

Yufkaya ekmeğe hile bulaştı! Eğer yediğinizde bu tadı alıyorsanız...

Yufkaya ekmeğe hile bulaştı! Eğer yediğinizde bu tadı alıyorsanız...

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.