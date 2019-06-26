Fizalya denizanası hayatını kararttı!

Sırtı, kolları ve göğüsleri tamamen yaralarla kaplı olan talihsiz kadın, çektiği acılara daha fazla dayanamadığını ve ölmek istediğini söyledi. Doktorlar, Mateos'u morfinlerle sakinleştirirken, genç kadın diğer insanları denizanası sokmalarına karşı uyardı.

Mateos başına gelen bu korkunç olayı, kıyıya yalnızca 10 metre uzaktayken yaşadığını belirterek, 'Bileğimden sırtıma kadar güçlü bir acı duydum. O an felç oldum, hareket edemiyor, sadece çığlık atıyordum.' dedi.

Mirror'da yer alan habere göre genç kadının çığlıkları, kıyıda güneşlenen kişileri uyandırken, Mateos'un dalgıç arkadaşı, genç kadını denizanasından kurtardı ve en yakın sağlık merkezine götürdü.

Naomi Mateos, o anları şu sözlerle anlattı: 'Bana çok yardımcı oldular ama ağrılarım giderek daha kötü bir hal alıyordu. Bu nedenle başka bir hastaneye sevk edildim. Sanki vücuduma bir şey enjekte edilmiş gibiydi. Bu acıyı hiçbir şeyle kıyaslayamam.'

Fizalya denizanası, güçlü zehriyle çevresinde bulunan balıkları, bazense insanları öldürebilecek kadar etkili olabiliyor.

