Mynet Trend

Fizalya denizanası hayatını kararttı!

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 26.06.2019 08:20 | Son Güncelleme

İspanya'nın Puntas de Calnegre kıyılarında yüzerken keskin bir acı hisseden Naomi Mateos, acı çığlıklarıyla sahildekileri harekete geçirdi. Kısa süre sonra ise 22 yaşındaki Naomi Mateos'nın fizalya denizanasının soktuğu anlaşıldı. İşte saniyeler içinde denizanasının zehriyle felç geçiren genç kadının yaşadıkları...

Fizalya denizanası hayatını kararttı!

Sırtı, kolları ve göğüsleri tamamen yaralarla kaplı olan talihsiz kadın, çektiği acılara daha fazla dayanamadığını ve ölmek istediğini söyledi. Doktorlar, Mateos'u morfinlerle sakinleştirirken, genç kadın diğer insanları denizanası sokmalarına karşı uyardı.

Mateos başına gelen bu korkunç olayı, kıyıya yalnızca 10 metre uzaktayken yaşadığını belirterek, 'Bileğimden sırtıma kadar güçlü bir acı duydum. O an felç oldum, hareket edemiyor, sadece çığlık atıyordum.' dedi.

Mirror'da yer alan habere göre genç kadının çığlıkları, kıyıda güneşlenen kişileri uyandırken, Mateos'un dalgıç arkadaşı, genç kadını denizanasından kurtardı ve en yakın sağlık merkezine götürdü.

Naomi Mateos, o anları şu sözlerle anlattı: 'Bana çok yardımcı oldular ama ağrılarım giderek daha kötü bir hal alıyordu. Bu nedenle başka bir hastaneye sevk edildim. Sanki vücuduma bir şey enjekte edilmiş gibiydi. Bu acıyı hiçbir şeyle kıyaslayamam.'

Fizalya denizanası, güçlü zehriyle çevresinde bulunan balıkları, bazense insanları öldürebilecek kadar etkili olabiliyor.

Nemrut Dağı'na zorlu yolculukNemrut Dağı'na zorlu yolculuk
İngiltere'de alarm! Ender görülen bakteri 12 can aldıİngiltere'de alarm! Ender görülen bakteri 12 can aldı
Ruhani: ABD yaptırımları zeka geriliğinden muzdaripRuhani: ABD yaptırımları zeka geriliğinden muzdarip
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ispanya fizalya denizanası

En Çok Okunan Trend Haberler

Ağaç adam isyan etti: Ne olur ellerimi kesin!

Ağaç adam isyan etti: Ne olur ellerimi kesin!

Bu resimde ne görüyorsunuz? Eğer aralık dudaklarsa...

Bu resimde ne görüyorsunuz? Eğer aralık dudaklarsa...

İngiltere'de alarm! Ender görülen bakteri 12 can aldı

İngiltere'de alarm! Ender görülen bakteri 12 can aldı

Bir seçim paylaşımı daha! Olay sözler

Bir seçim paylaşımı daha! Olay sözler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sadece bir an bebeğinin elini bıraktı ve...

Sadece bir an bebeğinin elini bıraktı ve...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Taraflar birbirini suçluyor! Savaş çanları çalıyor

Taraflar birbirini suçluyor! Savaş çanları çalıyor

Ünlü pop yıldızı siyasete atılıyor! Parti kuracak

Ünlü pop yıldızı siyasete atılıyor! Parti kuracak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Klozete atılan Japon balığının son hali hayrete düşürdü

Klozete atılan Japon balığının son hali şoke etti!

İngiltere'de alarm! Ender görülen bakteri 12 can aldı

İngiltere'de alarm! Ender görülen bakteri 12 can aldı

Ruhani: ABD yaptırımları zeka geriliğinden muzdarip

Ruhani: ABD yaptırımları zeka geriliğinden muzdarip

Bu gerçekten oldu! 27 dakikada 6 kez ölüp dirildi, uyandığında...

27 dakikada 6 kez ölüp dirildi, uyandığında...

Üniversiteli kız havalimanından taksiye bindi, sonrası korkunç...

Havalimanından taksiye bindi, sonrası korkunç...

Gürcistan’da tansiyon dinmiyor

Gürcistan’da tansiyon dinmiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.