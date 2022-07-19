Fizik mezunları ne iş yapar? Fizik bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Evren, doğa ve fiziği konu alan ve inceleyen fizik bölümü, hayatın her alanında var olan bir disiplini derinlemesine inceler. Üniversitesi sınavı sonuçlarının açıklandığı şu günlerde fizik bölümünü tercih etmek isteyenler için fizik bölümü nedir? Fizik bölümü dersleri nelerdir? Fizik mezunları iş olanakları gibi merak edilen konularda bilgiler paylaştık.

Fizik bölümü nedir?

Fizik bölümü, üniversitelerin Fen Fakülteleri altında eğitim veren bölümlerden biridir. Fizik bölümü eğitim süresi kaç yıl? Bu bölümde eğitim 4 yıl sürer ve mezun olmak için 240 krediyi tamamlamak şarttır. Fizik bölümünde eğitim alan öğrenciler fizik, madde, doğa, insan, atom, uzay, Galaksiler gibi pek çok alanda teorik ve pratik olarak dersler görürler.

İnsanın doğayı ve evreni tam olarak anlamaya çalışmasının bir sonucu olarak ortaya çıkan bilim dallarından biri fiziktir. Fizik bölümü deneyler ve gözlemlerle ortaya çıkan fizik yasaları, uzay, atom parçacıkları ve yıldızlar gibi birçok alanı kapsayan son derece geniş bir skalaya sahip bölümdür.

Fizik bölümü dersleri

Fizik bölümü öğrencileri, teorik derslerin yanı sıra birçok uygulamalı derste de eğitim alırlar. Uygulamalı dersler sayesinde öğrenciler gözlemleme, deney yapma, araştırma ve önemlisi de fizik alanında tecrübe edinme imkanı bulurlar. Fizik bölümü dersleri şunlardır:

Fizik Laboratuvarı,

Genel Kimya,

Genel Matematik,

Dalgalar ve Optik,

Diferansiyel Denklemler,

Termodinamik,

Modern Fizik,

Kuantum Fiziği,

Teorik Mekanik,

Atom ve Molekül Fiziği.

Enerji Sistemleri Bilimi

Modern Fizik

Fizik mezunları ne iş yapar?

Fizik, insanın doğayı anlama fikri ile meydana gelen bir olgudur. Deneyler ve gözlemlerin sonucunda galaksi, atom, astronomi, uzay gibi birçok alana hitap eden fizik, aynı zamanda katı, sıvı ve hatta karmaşık sistemlerin incelenmesinde de büyük bir role sahiptir. Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte iletken araçlar, malzeme tasarımı ve iletişim gibi sistemlerin kurulum aşaması, geliştirilmesi ve belirli sorunların çözümlerinin bulunması için fizikten yararlanılır. Birçok alanda bu kadar önemli role sahip olan fizik bölümünden mezun olan kişilerin iş imkanları da oldukça geniştir.

Fizik bölümünden mezun olan kişiler ileride meslek hayatlarına bilim insanı, araştırmacı, fizik öğretmeni ya da fizikçi gibi unvanlara sahip olarak devam edebilirler. Formasyon ya da yüksek lisans eğitimi tamamlayan kişiler ise isterlerse akademisyen ya da öğretmen olabilirler. Ayrıca fizik bölümü mezunları fen bilgisi öğretmeni, uzay bilimcisi, enerji sistemleri bilimcisi gibi farklı unvanlara da sahip olabilirler. Fizik bölümü okuması zor bir bölüm olsa bile fizik dersini ve bu alanı sevenler için oldukça eğlenceli, bitirmesi çok kolay bir bölümdür. Fizik bölümünden mezun olan kişiler fizikçi unvanıyla iş arayışına girerler.

Fizik mezunları iş imkanları olarak az sayıda alana sahip olsalar bile öğretmenlikten bilim insanlığına kadar birçok alanda iş imkanı bulabilirler. Fizik bölümünden mezun olmuş kişiler hem kamu hem özel sektörde kendilerine iş bulabilirler.

Fizik bölümü mezunları farklı kurum ve kuruluşlarda görev alabilirler. Her kurum ve kuruluşta farklı görevlerde yer alabilen fizik mezunları, genel olarak şu işleri yaparlar:

Araştırma-Geliştirme merkezlerinde projeler geliştirmek.

Araştırılacak olan problemi çözümlemek.

Araştırma konusunu ve yöntemini belirlemek.

Gözlem ve deneyler yapmak.

Sonuçları rapor etmek.

Fizik alanında çalışan kişiler genellikle laboratuvarlarda çalışırlar. Laboratuvarlar genellikle sakin ve rahat olacağı için fizikçilerin çok fazla iş stresi yaşadığı söylenemez. Endüstri alanında çalışan fizikçilerin çalışma alanları ise genellikle kalabalık ortamlardır ve fizik mühendisleri, bilim insanlarının yanı sıra aynı sektörde çalışan diğer kişilerle de birlikte çalışma imkanı bulurlar.

Fizik mezunları nerelerde çalışır?

Fizik bölümü mezunları iş hayatına atılırken mezun olduktan sonra hemen iş bulamayabilirler. İş bulunabilmesi için her alanda olduğu gibi fizik alanında da tecrübeli olma şartı ön planda tutuluyor. Fakat çoğu kamu ve özel kuruluş iyi bir eğitim almış yeni mezunlara da iş imkanı sunuyor. Fizik mezunları çalışma alanını seçerken kendilerini yalnızca tek alanda değil birçok alanda geliştirmelidir. Stajların yanı sıra dil kursu, fizik alanıyla ilgili kurslar ve bu alanda deneyimli kişilerle birlikte çalışma gibi ekstra eğitimlerle fizik öğrencileri kendilerini rahatça geliştirebilirler.

Fizik bölümünden mezun olan kişiler kamu ve özel çalışma alanlarında rahatlıkla iş bulabilirler. Fizik mezunlarının kamuda iş olanakları şu şekildedir;

Bakanlıklar,

Devlet tarafından yönetilen enerji kurumları,

Tübitak,

Meteoroloji,

Çevre Bakanlığı,

Enerji Bakanlığı,

Çalışma Bakanlığı,

Roket San,

TRT,

Askeriye,

THY gibi birçok devlet kurumu.

Fizik mezunlarının özel sektörde iş olanakları ise şu şekildedir;

Özel hastanelerin radyoloji bölümleri,

Firmaların kalite kontrol laboratuvarları,

Bilgisayar ya da bilişim firmaları,

Teknik cihaz satış ve servisi sağlayan şirketler,

Elektronik ve sanayi kuruluşları,

Medikal üretim firmaları gibi birçok alan.

Fizik bölümünden mezun olan kişiler İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi aldıktan sonra sertifikaları ile hem kamu kurumlarında hem de özel sektörde İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı olarak iş imkanı bulabilirler. Fizik bölümü mezunları MEB ve YÖK’ün sağladığı burslar ya da kendi imkanları ile yurt dışında Yüksek Lisans ve Doktora yaparak akademisyen, doktor ve doçent hatta profesör unvanı da alabilirler.

