Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon mezunları ne iş yapar? Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü, fonksiyon bozukluğuna sahip kişilerin sorunlarını tedavi edebilecek niteliğe sahip öğrenciler yetiştirir. Bu bölümden mezun olan öğrenciler fonksiyon bozukluğu bulunan ya da sağlıklı kişilerin fiziksel aktivitelerini planlamak ve kişilerin fiziksel olarak daha aktif hale gelmesini sağlamayı amaçlar. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü mezunları bu amaçta eğitim alır ve çalışmalar yürütür. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon mezunları nerelerde çalışır, iş imkanları nelerdir?

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü nedir?

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, bireyin kas ve iskelet sistemi, sinir ya da kalp damar sistemlerinde farklı nedenlerle ortaya çıkmış fiziksel ve fonksiyonel bozuklukları bulan ve tedavi eden bir uzmanlık dalıdır. Bu uzmanlık dalında çalışmak isteyen kişiler üniversitelerdeki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümlerinde eğitim almak zorundadır.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü, hastalarda ya da yaşı ilerlemiş kişilerde geçirdikleri kazalardan, yaşadıkları fiziksel sorunlardan dolayı ortaya çıkan fonksiyon bozukluklarını tedavi edebilecek kişileri, bilimsel metotlarla eğiten bölümlerdir. Bu sayede bu bölümdeki öğrenciler belli bir eğitim sürecinden geçtikten sonra Fizyoterapist olarak mesleklerine devam ederler. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünün temel amacı, yaşlılar, hastalar, fiziksel anlamda sorun oluşturacak kadar ağrıya sahip kişiler, kaza veya benzeri durumlarla yaralanmış kişilerde meydana gelen fonksiyon bozukluklarını tedavi edebilecek ve iyileştirebilecek öğrencileri mesleğe hazırlamaktır.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü eğitim süresi kaç yıl? Bu bölüm hem iki hem de dört yıllık eğitim veren bölümlere sahiptir. Sağlık branşlarından birisi olan ve çalışma alanı insan olan bir bölüm olan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünde okuyan öğrenciler son derece sabırlı ve sorumluluk sahibi olmalıdır. Aynı zamanda bu bölümü okumak isteyen bir kişinin fen bilimleri derslerine karşı bir ilgisi olması gerekmektedir. İşini severek yapabilmesi için büyük bir disipline sahip olması gereken kişini ayrıca iyi derecede iletişim becerisine de sahip olması gerekir.

Hem iki yıllık hem de dört yıllık Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümünde, öğrenciler zorunlu stajın yanı sıra birçok teorik ve uygulamalı derslere sahiptir. Uygulamalı dersler sayesinde öğrenci bu alanda deneyim kazanabilir. Öğrencilerin eğitim aldığı süre boyunca sorumlu olacakları bazı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü dersleri şunlardır;

Sağlık Departmanlarında Araştırma Yöntemleri,

Fizyoterapide Temel Ölçme ve Değerlendirme,

İşitme ve Konuşma Tedavisi,

Anatomi,

Elektroterapi,

Tedavi Hareketleri ve Prensipleri,

Fizyoloji,

Pediatrik Rehabilitasyon,

Beslenme,

Biyomekanik.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon mezunları ne iş yapar?

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünden mezun olmuş kişiler genellikle yaralanmış hasta, doğuştan engeli bulunan kişiler, eklem rahatsızlığı olan yaşlılar, kas sistemi bozuklukları olan kişilere tedavi uygularlar. Bu hastaları en kısa sürede iyileştirmek bu bölümden mezun olmuş kişilerin en önemli görevidir. Bu nedenle Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon mezunları iş imkanları olarak çok farklı sektörlerde rahatlıkla iş bulabilirler.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü mezunları iş hayatına başlamadan önce önlerine çok fazla seçenek çıkabilir. Bu seçenekler hem kamu kuruluşlarında hem de özel sektör kuruluşlarında olabilir.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon mezunlarının kamuda iş olanakları şunlardır:

Kamu hastaneleri,

Devlete bağlı resmi huzurevleri,

Askeriye,

Halk sağlığı merkezleri,

Araştırma Enstitüleri.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon mezunlarının özel sektörde iş olanakları şunlardır:

Özel Hastaneler,

Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri,

Özel huzurevleri,

Evde Bakım Merkezleri,

Protez-ortez Rehabilitasyon Merkezleri,

Spor Kulüpleri,

Kaplıca ve Kür Merkezleri.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Çalışma Alanları Nelerdir?

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümünden mezun olanlar, yaralanmış, kas sistemi sorunları olan hastalara, doğuştan engellilik durumuna sahip olan kişilere ve eklem yerlerinde rahatsızlığa sahip olan kişilere tedavi uygularlar. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon mezunları nerelerde çalışır? Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon mezunları, kamusal ve özel alanların yanı sıra mezun olduktan sonra yüksek lisans ve doktora eğitimleriyle çalışma hayatlarına yüksek öğretim kurumlarında akademisyen olarak da devam edebilirler veya araştırma çalışmalarında yer alabilirler.

Bu bölümden mezun olan öğrenciler fizyoterapist unvanıyla, ortopedik ve nörolojik rehabilitasyon, ortez-protez ve biyomekanik, sporcu sağlığı, romatizmal hasta rehabilitasyonu, bel boyun sağlığı, kardiyopulmoner rehabilitasyon, el, bacak, kol vb. organ rehabilitasyonu, pediatrik rehabilitasyon, yutma bozuklukları rehabilitasyonu, geriatrik rehabilitasyon, kanser rehabilitasyonu gibi birçok konuda, kamu özel hastanelerde, özel kliniklerde, eğitim merkezlerinde, farklı branşların spor kulüplerinde, fitness merkezlerinde, spor merkezlerinde, yaşlı bakım evlerinde, birinci basamak sağlık merkezlerinde, endüstri ve sanayi alanlarında aynı zamanda fizik tedavi için en iyi yerlerden biri olan kaplıca merkezlerinde çalışabilirler.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünü başarıyla bitiren öğrenciler, hastanelerde ortopedi, kardiyoloji, nöroloji, fizik tedavi, kadın doğum ve pediatri gibi çeşitli servislerinde çalışabilirler. Aynı zamanda genel cerrahiden el cerrahisine hatta acil servisine kadar birçok alanda da çalışabilirler. Hastanede çalışmak istemeyen kişiler ise rehabilitasyon merkezleri, halk sağlığı merkezleri, fitness wellness merkezleri, okullar ve fabrikalar gibi yerlerde rahatlıkla iş bulabilirler. Aynı zamanda bir doktorlar özel bir klinik bile açabilirler ya da özel bir klinikte çalışabilirler.

