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fizy'de yılın hitleri açıklandı

28.12.2021 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

fizy'de yılın hitleri açıklandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin dijital müzik platformu fizy'de 2021 yılının yıldızları belli oldu.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, 2021 yılında fizy'li kullanıcılar, en çok Edis'in "Martılar", Mustafa Ceceli'nin "Öptüm Nefesinden", Buray'ın "Alaz Alaz" ile Sefo'nun "Bilmem mi?" isimli şarkılarını dinledi.

Sakiler'in "Dünyadan Uzak", Müslüm Gürses'in "Affet", İkilem'in "Bir Sebebi Var" ve Madrigal'in "Seni Dert Etmeler" isimli şarkıları da fizy'de 2021'in en çok paylaşılanları arasında yer aldı.

fizy kullanıcıları, 2021 yılında en fazla pop, rap, en iyiler/best of, yeni çıkan albümler, yöresel/ülkesel, oldies ve melankolik kategorilerini dinledi. 35 milyondan fazla tekil şarkının yanı sıra özenle oluşturulan listeler de yoğun ilgi gördü.

2021'de en çok "Karışık Kaset", "En Yeniler (Yerli)", "fizy Top 50 Yerli", "Haftalık Keşif Listesi", "fizy Pop", "Popüler Trend", "Günün Listesi", "En Yeniler (Yabancı)", "Top 50 Unutulmaz Şarkılar Yerli" ve "fizy Top 50 Yabancı" listeleri dinlendi. 2021 yılında fizy’i tercih eden müziksever şehirler arasında İstanbul başta yer alırken, İstanbul'u sırasıyla Ankara, Konya, İzmir, Adana, Bursa, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep ve Kayseri takip etti.

- 2021'de eskimeyen isimler unutulmadı

fizy'li müzik tutkunları, 2021 yılında da Müslüm Gürses, Sezen Aksu, Ahmet Kaya, Yıldız Tilbe, Tarkan ve İbrahim Tatlıses gibi Türk müziğinin eskimeyen isimlerini dinledi. Bu isimleri Buray, Sıla ve Ebru Yaşar takip etti.

fizy'de 2021 yılında hayata geçen "Ücretsiz Müzik Dinleme" modeli sayesinde kullanıcılar, uygulama dükkanlarından fizy'i indirdikleri takdirde herhangi bir paket almadan ücretsiz şekilde müzik keyfine erişebiliyor. Kullanıcılar, ayrıca bu modeli premium olarak reklamsız bir müzik deneyimine dönüştürme imkanı da yakalıyor. fizy'li müzikseverler, hazırladıkları listeye uygun şarkıların uygulama içerisinde kendilerine önerilmesi sayesinde ise keyifli ve zengin listeler oluşturma fırsatına erişiyor.

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