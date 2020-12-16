FKA’nın faaliyetleri ele alındı

Fırat Kalkınma Ajansı’nın (FKA) Malatya’daki faaliyetleri ele alınarak, değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Aydın Baruş 2020 faaliyetlerini hakkında bilgi almak üzere Fırat Kalkınma Ajansını (FKA) ziyaret etti.

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, ajansın faaliyetleri hakkında toplantı salonunda Vali Baruş’a brifing verdi.

2020 Turizm ve Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı hakkında detaylı bilgiler alan Vali Baruş, 2020 yatırımlarının durumunu değerlendirerek yapılan sanayi yatırımları, desteklenen sanayi kuruluşları ve yılsonu genel faaliyetleri hakkında FKA Genel Sekreteri Yoğunlu ile değerlendirmelerde bulundu.

