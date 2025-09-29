SPOR

Flamengo, Corinthians Deplasmanında Zafere Ulaştı: Luiz Araújo'nun Golü Galibiyeti Getirdi

Flamengo, Brezilya Ligi'nin 25. haftasında deplasmanda Corinthians'ı 2-1 mağlup etti. Maçta geriye düşen Flamengo, Arrascaeta ve Carrascal'ın etkili oyunuyla geri dönmeyi başardı. Galibiyet golünü atan Luiz Araújo, takımın uyumuna vurgu yaptı.

Brezilya Ligi'nde Flamengo, deplasmanda Corinthians'ı mağlup ederek şampiyonluk yarışında önemli bir adım attı. Maçın kahramanı, oyuna sonradan giren ve galibiyet golünü atan Luiz Araújo oldu.

Brezilya Serie A'da heyecan dorukta! Flamengo, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin puan kaybettiği haftada, deplasmanda Corinthians'ı 2-1 yenerek büyük bir avantaj yakaladı. Neo Química Arena'da oynanan karşılaşma, baştan sona büyük bir mücadeleye sahne oldu. Corinthians, maçın başında öne geçse de Flamengo, Arrascaeta ve Carrascal'ın liderliğinde geri dönmeyi başardı.

Maçın ilk yarısında Corinthians, ev sahibi olmanın avantajıyla oyuna ağırlığını koydu ve erken bir gol bularak öne geçti. Ancak Flamengo, soyunma odasına moralsiz girmek yerine, ikinci yarıya adeta fırtına gibi başladı. Teknik direktör Filipe Luís'in hamleleri ve oyuncuların sahaya yansıttığı mücadele, kısa sürede sonuç verdi. Arrascaeta'nın asistinde Carrascal, skora dengeyi getiren golü kaydetti.

Maçın sonlarına doğru, teknik direktörün oyuna dahil ettiği Luiz Araújo, sahneye çıktı. Takımının galibiyeti için elinden geleni yapan Araújo, attığı golle Flamengo'ya 3 puanı getiren isim oldu. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Araújo, takımın uyumuna ve kalitesine vurgu yaparak, "Flamengo'nun sırrı, büyük oyunculardan oluşan, son derece kaliteli bir grup olması. Kimin ilk 11'de başladığı, kimin sonradan oyuna girdiği fark etmiyor. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor," dedi. Flamengo'nun tecrübeli isimlerinden Filipe Luís de maç sonu yaptığı açıklamada, Arrascaeta ve Carrascal'ın uyumuna dikkat çekti. Luís, "Arrascaeta ve Carrascal arasındaki sinerji, takımımızın hücum gücünü önemli ölçüde artırıyor. Onların bu performansı, galibiyetimizde büyük rol oynadı," şeklinde konuştu.

Ancak maçta tartışmalı bir an da yaşandı. Flamengo'nun galibiyet golünden önce, taç atışında bir ihlal olduğu iddiaları gündeme geldi. Corinthians cephesi, bu pozisyonun VAR tarafından incelenmesi gerektiğini savundu.

Corinthians cephesinde ise, Yuri Alberto'nun sakatlığı nedeniyle forma giyememesi, takımın hücum gücünü olumsuz etkiledi. Teknik direktör, bu eksikliği gidermek için farklı taktikler denese de, Flamengo'nun etkili oyununa engel olamadı.

Flamengo, bu galibiyetle şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj elde etti. Takımın sergilediği mücadeleci ruh ve oyuncular arasındaki uyum, Flamengo'nun şampiyonluk yolunda ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha gösterdi. Luiz Araújo'nun performansı ve takımın genel motivasyonu, Flamengo taraftarlarını umutlandırdı. Ancak, taç atışı tartışması ve Yuri Alberto'nun sakatlığı, Corinthians cephesinde soru işaretleri yarattı.

