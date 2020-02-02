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Flamengo'dan Arda Turan için resmi açıklama

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 02.02.2020 09:56 | Son Güncelleme

Transfer döneminde Arda Turan'ın adı Brezilya ekiplerinden Flamengo ile anılırken, konuyla ilgili Marcos Braz'dan resmi açıklama geldi.

Transfer döneminde Arda Turan'ın adı Brezilya ekiplerinden Flamengo ile anılırken, konuyla ilgili resmi açıklama geldi. Brezilya ekibinin başkan yardımcısı Marcos Braz, Arda Turan'ın gündemlerinde olmadığını söyledi.

Arda Turan konusuna açıklık getiren Marcos Braz, "Avrupa'ya Gabriel Barbosa için gittik. Arda Turan ile ilgili bir şey yok" sözlerini kullandı.

FILIPE LUIS İÇİN O İDDİA

İddialara göre, Arda Turan'ın Flamengo'da oynayan eski takım arkadaşı Filipe Luis bu transferde devreye girmiş ve oyuncuyu ikna etmek için girişimlerde bulunmuştu. Ancak bunun gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

33 yaşındaki Arda Turan son olarak Medipol Başakşehir'de sezonun ilk yarısında 12 maçta forma giymiş gol ya da asist yapamamıştı.

(SPORX)

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Anahtar Kelimeler:
arda turan flamengo Brezilya

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