Flamengo U20 takımı Bayer Leverkusen'i fena dağıttı! Erik Ten Hag Leverkusen kariyerine fiyaskoyla başladı...

Xabi Alonso'nun Real Madrid'e transfer olmasıyla Bayer Leverkusen'de teknik direktörlük koltuğuna getirilen Erik Ten Hag, yeni takımıyla çıktığı ilk maçında iyi sinyaller vermedi. Erik Ten Hag yönetimindeki Bayer Leverkusen, Flamengo'nun U20 takımına 5-1 yenilerek taraftarlarına şoku yaşattı. Maçın gollerini Flamengo U20’den Loran, Arthur (kendi kalesine), Gonçalves, Leao ve Sousa atarken, Leverkusen’in tek golü ise Culbreath’den geldi.

ERIK TEN HAG SKORU AÇIKLADI

Erik Ten Hag maç sonu verdiği röportajda, "İyi bir sonuç alamadık ama hazırlık maçlarından alınacak sonuçları gerçekten umursamıyorum. Tabii ki hiçbir zaman kaybetmememiz gerekir ama benim önceliğim, oyuncularımı kaybetmemek.” ifadelerinde bulundu.