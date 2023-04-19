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Flamengo'yu reddetmişti! Sampaoli'nin imza törenine Jorge Jesus damgası! Başkan öyle şeyler söyledi ki...

19.04.2023 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus için birçok iddia ortaya atılırken, Flamengo'da bunlardan biriydi. Brezilya ekibi Sampaoli ile sözleşme imzaladığını duyururken yeni hocanın imza töreninde konuşan Başkan Rodolfo Landim sert açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Flamengo'yu reddetmişti! Sampaoli'nin imza törenine Jorge Jesus damgası! Başkan öyle şeyler söyledi ki...

Fenerbahçe'nin sezon başında takımın başına getirdiği Jorge Jesus'un Sarı-Lacivertliler ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan tecrübeli çalıştırıcı için kolları sıvayan Fenerbahçe yönetimi sözleşmesini uzatmak isterken, Portekizli hoca son oynanan Ankaragücü mücadelesinden sonra ''Kararımı, sezon bittiğinde son gün veriyorum. Başkanımız kalırsa, senaryo benim için farklı olur. Başkanımız kalmazsa, seneye ben burada olmam'' ifadelerini kullanmıştı.

YENİ HOCA AÇIKLANDI

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İsmi bir dönem Brezilya ekibi Flamengo ile anılan Jorge Jesus için kulübünün Fenerbahçe'ye fesih bedeli ödeme yapmaya hazır olduğunu açıklanırken, Flamengo geçtiğimiz günlerde takımın başına Sampaoli'yi getirdiğini duyurmuştu.

JESUS'A SERT SÖZLER

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Tüm bunlar yaşanırken, Flamengo Başkanı Rodolfo Landim, Sampaoli için gerçekletirilen imza töreninde Jorge Jesus sorusuna da yanıt verirken, tecrübeli hoca için sert ifadeler kullandı.

"PEK İYİ ÇALIŞMADI"

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Landim yaptığı açıklamada, "Jorge Jesus, Flamengo'ya Flamengo'nun kendisine teşekkür ettiğinden daha çok teşekkür etmeli. Jesus ayrıldığında çalışmaya devam ettik ancak kendisi buradan ayrıldıktan sonra pek iyi çalışmadı."

"ANA SORUMLU BENİM"

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"Bu kulübün ana sorumluluğu bana aittir. Sorumlu biri varsa o benim, Marcos Braz (Flamengo İkinci Başkanı) veya Bruno Spindel (Flamengo CEO'su) değil."

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