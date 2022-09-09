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Flamingolar Arin Gölü'ne renk katıyor

09.09.2022 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Flamingolar Arin Gölü'ne renk katıyor

BİTLİS (AA) - Göçmen kuşların Kuzey Afrika'dan İran'a uzanan yolculuğunda önemli bir konaklama alanlarından olan Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Arin Gölü, bu yıl da flamingolara ev sahipliği yapıyor.

Süphan Dağı'nın eteklerinde yer alan gölde konaklayan flamingolar, kuraklık nedeniyle su çekilmesinin yaşandığı göle renk katıyor.

Değişik kentlerden Arin Gölü'ne gelen akademisyenler, kuş gözlemcileri, doğaseverler ve fotoğraf sanatçıları, flamingoları ve diğer kuş türlerini görüntülüyor.

Kasımın sonuna kadar Arin Gölü'nde kalacak flamingolar, havaların soğumasıyla sıcak bölgelere göç edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Arin Gölü Bitlis Adilcevaz flamingo

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