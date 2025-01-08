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Flank Espor Ödülleri: Esporun Enleri 13 Ocak’ta ESA Arena'da sahiplerini buluyor!

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
08.01.2025 19:40
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Flank Esports'un düzenlediği ve esporun en iyilerinin seçilerek ödüllendirileceği Flank Espor Ödülleri, 13 Ocak Pazartesi günü ESA Espor Arena’da gerçekleşecek. Espor sektörünün en iyilerinin ve öne çıkan başarılarının taçlandırılacağı bu özel etkinlik, takımlar ve oyuncular için olduğu gibi espor tutkunları için de unutulmaz anlara ev sahipliği yapacak.

Flank Espor Ödülleri: Esporun Enleri 13 Ocak’ta ESA Arena'da sahiplerini buluyor!

Bu yılın en iyilerini, Flank takipçileri ve jüri üyeleri birlikte belirleyecek. 29 Kasım’da başlayan oylama sürecinde, Flank Espor Ödülleri jüri üyelerinin yanı sıra favori adaylarını desteklemek isteyen Flank takipçileri de buraya tıklayarak oylarını kullanabilecek. Böylelikle esporun enlerini seçerken karar bütün topluluk tarafından verilecek.

Halk oylaması sonunda en çok oy alan aday 2 puan, en çok oy alan 2. aday ise 1 puan alacak. Her biri 1 puan değerinde olan jüri oylarının da verilmesi ile birlikte en çok puana sahip aday, ilgili kategoride yılın en iyisi ödülünü kazanacak.

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20 farklı kategoride bu yılın en iyisi olarak seçilen adaylar, 13 Ocak 2025 tarihinde ESA Arena’da gerçekleşecek olan etkinlikte herkese duyurulacak ve yılın en iyisi olarak taçlandırılacak.

Yılın Enleri: Oyuncular, takımlar, unutulmaz başarılar ve içerik üreticilerinden oluşan 20 farklı kategoride kazananlar belirlenecek.

Jüri ve Oylama: Ülkemiz espor ekosisteminin tanınan yüzleri ve espor topluluğunun birlikte kullandığı oylar sonucunda kazanan adaylar belli olacak.

Etkinlik Partnerleri: Flank Espor Ödülleri için düzenlenen bu özel etkinlik, espor dünyasının da yakından tanıdığı birbirinden önemli markaların desteğiyle gerçekleşecek.

FLANK ESPOR ÖDÜLLERİ HAKKINDA

Flank Espor Ödülleri, espor alanında yılın enlerini ödüllendirmek, sektörden başarıları öne çıkarmak ve espor topluluğunu bir araya getirmek için düzenlenen bir organizasyondur.

Hem profesyonel espor oyuncularını, takımları ve organizasyonları hem de bu dünyaya tutkuyla bağlı olanları buluşturan bu ödül töreni, geride bıraktığımız yıla bir genel bakış niteliğinde olmakla birlikte kazananların jüri üyeleri ve topluluğun oylarıyla seçilmesiyle de ülkemiz espor topluluğunu bir araya getirmektedir.

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oy kullanma en büyük takım
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