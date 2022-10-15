YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. FLAŞ

FLAŞ

15.10.2022 06:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Koca: Bartın'daki patlama sebebiyle can kayıplarımızın sayısı 28’e ulaştı.

Bakan Koca: Bartın'daki patlama sebebiyle can kayıplarımızın sayısı 28’e ulaştı. İstanbul'da 6, Bartın’da 5 olmak üzere toplam 11 hastamızın tedavisi için gereken her şey yapılıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başkent Kültür Yolu Festivali'nde sanatçı Ahmet Özhan ve Gülşen Kutlu konser verdiBaşkent Kültür Yolu Festivali'nde sanatçı Ahmet Özhan ve Gülşen Kutlu konser verdi
Bakan Dönmez: "(Amasra'daki maden kazası) İlk değerlendirmeler grizu patlaması olduğu şeklinde"Bakan Dönmez: "(Amasra'daki maden kazası) İlk değerlendirmeler grizu patlaması olduğu şeklinde"
Türkiye ile Katar arasında 11 anlaşma imzalandıTürkiye ile Katar arasında 11 anlaşma imzalandı

Ankara Namaz Vakitleri 15 Ekim Cumartesi

İmsak
05:29
Sabah
06:52
Öğle
12:39
İkindi
15:45
Akşam
18:17
Yatsı
19:35
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hematokezya!

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hematokezya!

Pankreas kanserinin ilk evredeki en yaygın belirtisi! Doktora koşun

Pankreas kanserinin ilk evredeki en yaygın belirtisi! Doktora koşun

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Doktorun korkunç hatası onu bu hale getirdi! Ölümle karşı karşıya

Doktorun korkunç hatası onu bu hale getirdi! Ölümle karşı karşıya

Ölümcül kan pıhtılaşmasını doğal olarak çözer!

Ölümcül kan pıhtılaşmasını doğal olarak çözer!

Şarj sorununu kökten çözüyor! İkisi bir arada özelliğiyle çok seviliyor...

Şarj sorununu kökten çözüyor! İkisi bir arada özelliğiyle çok seviliyor...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.