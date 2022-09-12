Flaş gelişme: 3 yıl hapsi istenen şarkıcı Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı

İmam hatip liselilere yönelik sözlerinden dolayı hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra 'konutu terk etmeme' şartıyla tahliye edilen şarkıcı Gülşen hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan şarkıcı, mahkemenin 'ev hapsi' kararı ’ev hapsi’ şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı.

KARAKOLA İMZA VERME ŞARTI

Gülşen hakkında yurtdışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza verme şartı getirildi.

GÜLŞEN TUTUKLANMIŞTI!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma doğrultusunda şarkıcı Gülşen Çolakoğlu, 25 Ağustos Perşembe günü tutuklanmıştı. Çolakoğlu’nun avukatının itirazını değerlendiren nöbetçi İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, 29 Ağustos Pazartesi günü ünlü şarkıcının "konutu terk etmeme" şartıyla tahliyesine karar vermişti.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Gülşen, yaşananların ardından Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

Uzun yıllardır birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarım ile iş ve çalışma ortamında yapmış olduğum bir espri toplumu kutuplaştırmaya hedefleyen kimseler tarafından öne çıkarılarak yayınlanmıştır. Sözlerimin ülkemizdeki kutuplaştırmayı hedefleyen kötü niyetli kimselere malzeme vermiş olmasından dolayı üzgünüm. İnandığım özgürlüğü savunurken eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım; bulacağım.



