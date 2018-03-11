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FLAŞ KARAR! Arda Turan ile Aslıhan Doğan bu akşam evleniyor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.03.2018 12:35 | Son Güncelleme

Başakşehirsporlu futbolcu Arda Turan bugün Çubuklu'daki evinde 2.5 yıllık sevgilisi Aslıhan Doğan ile aile arasında yapılacak sade bir törenle evlenecek

FLAŞ KARAR! Arda Turan ile Aslıhan Doğan bu akşam evleniyor!

Arda Turan ile Aslıhan Doğan geçen hafta aile arasında yapılan sade bir törenle nişan yüzüklerini takmıştı.

POSTA'nın haberine göre; Arda Turan nikâh tarihini soran muhabirlere 'Ülkemiz ve askerlerimiz büyük mücadele veriyor. Savaş varken düğün olmaz. Bu durumda eğlenemeyiz'' demişti.

NİKÂH ŞAHİDİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN!

Başakşehirsporlu futbolcu Arda Turan bugün Çubuklu'daki evinde 2.5 yıllık sevgilisi Aslıhan Doğan ile aile arasında yapılacak sade bir törenle evlenecek. Arda Turan'ın nikâh şahidi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacak

Arda Turan'ın, Aslıhan Doğan'a yaptığı sürpriz evlilik teklifi, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Aslıhan Doğan'ın hamile olduğu iddia edilmiş ama bu iddialar yalanlanmıştı.

Arda Turan ile sosyetik güzel Aslıhan Doğan 2.5 yılda 6 kez ayrılıp barıştı.

Arda Turan'ın son 1 yılda, Rus manken Miranda Shelia, Ebru Şallı, Didem Soydan, Yağmur Ünal ve Özge Ulusoy ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

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arda turan Aslıhan Doğan

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