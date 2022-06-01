FlexoGift’e, PRİDA İletişim Ödülleri’nde B2B iletişim kategorisinde ödül

İSTANBUL (AA) - Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, uçtan uca dijital olan yeni nesil kurumsal hediye platformu FlexoGift ile Business to Business (B2B) İletişim kategorisinde ödül aldı.

Sodexo'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sodexo Avantaj Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Karan, çalışma şekillerinin değişmesiyle çalışan deneyiminin de dijitalleştiğini belirterek, "Sodexo olarak biz de sunduğumuz dijital çözümlerin çalışan ve işverenlerin ihtiyaçlarına tek bir adresten cevap verecek şekilde olmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda da işverenlere, onların verimliliğini artıracak önemli bir fırsat sunmuş oluyoruz. Tüm kullanıcılarımıza esnek ürün ve servisler sunarak yaşam kalitelerini yükseltmeyi amaçlıyor, paydaşlarımızın hayatını kolaylaştıran alternatif kanallar tasarlamaya odaklanıyoruz. Bu stratejimiz bizi müşteri deneyimi alanında öncü şirket konumuna yükseltiyor.” ifadelerini kullandı.

Karan, çalışanlara uçtan uca dijital bir deneyim yaşatan kurumsal hediye platformu FlexoGift hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Dünyadaki teknolojik gelişmelerle birlikte artık iş hayatında da daha çok dijital uygulamaların ve teknolojinin önem kazandığını görüyoruz. Çalışanlar dijital çözümleri daha verimli buluyor ve buna uyum sağlayan uygulamalara yöneliyor. Sodexo olarak bu değişime öncülük ediyor ve bu doğrultuda çalışmalara imza atıyoruz. Paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerinden yola çıkarak geliştirdiğimiz dijital kurumsal hediye platformumuz FlexoGift kurumsal yan hak dünyasında fırsatlar dolu bir kapıyı aralayan hamle oldu. Paydaşlarımız ve çalışanlar nezdinde bir yemek kartından çok daha fazlası olduğumuzu gösteren büyük bir değer zinciri yarattık. Bugün B2B bir alanda bu denli önemli bir ödül almak bizim için çok büyük anlam ifade ediyor. Değişen iş yaşamının ihtiyacına cevap veren bu ürünümüzün iş dünyası tarafından beğeni ile karşılanması ve ödüle layık görülmesi bizim için çok kıymetli.”

- FlexoGift kolaylığı ile hediye alanındaki talep, 2,5 kat arttı

Farklı kategorilerde yüzlerce markanın 20 binden fazla satış noktasında geçerli FlexoGift ile firmalar yüzde 44’e varan vergi tasarrufu sağladı. Markalar, kolay ödeme entegrasyonlarıyla, yatırım yapmadan dijital hediye çeki altyapısına kavuştu, yeni markalar kurumsal hediye pazarından pay alabildi. Ürün sayesinde önceki yıla kıyasla kurumsal hediye alanındaki talep 2,5, kurumsal hediyelerden faydalanan çalışan sayısı 2 kat arttı.

