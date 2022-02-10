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FLO’da iki üst düzey atama

10.02.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FLO’da iki üst düzey atama

İSTANBUL (AA) - FLO’da gerçekleştirilen üst düzey atamalarla Pazarlama ve Büyüme Genel Müdür Yardımcılığı görevine Gökçe Kunt, e-ticaret Genel Müdür Yardımcılığına da Gökhan İsmail Aydın getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’den dünyaya açılan 10 global markadan biri olma vizyonuyla yurt içi ve dışında hızlı büyümesini sürdüren FLO, gerçekleştirdiği yeni atamalarla üst yönetimini güçlendirdi.

FLO Pazarlama ve Büyüme Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak olan Gökçe Kunt, pazarlama inisiyatiflerinin planlanması, geliştirilmesi ve yürütülmesini sağlayacak aynı zamanda şirketin büyüme faaliyetlerinden sorumlu olacak.

Kunt, 2001 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Yönetimi lisans programından mezun olduktan sonra, aynı üniversitede Pazarlama ve Pazar Araştırma yüksek lisans programını tamamladı. Pazarlama alanında yaklaşık 20 yıllık iş deneyimine sahip olan Gökçe Kunt, Ülker, Coca-Cola, Atasun Optik şirketlerinde pazarlama alanında kariyerini sürdürdü. FLO ailesine katılmadan önce Danone Su ve İçecek Grubunda Pazarlama Direktörlüğü görevini sürdürüyordu.

Gökhan İsmail Aydın da FLO’da, e-ticaret Genel Müdür Yardımcısı görevine getirildi. Tüm e-ticaret süreçlerinin yönetsel sorumluluğunu üstlenecek olan Aydın, 2008 yılında Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği lisans programından mezun olduktan sonra Koç Üniversitesi Executive MBA programını tamamladı.

​​​​​​​Profesyonel kariyerine English Home’da başlayan Gökhan Aydın, burada çalıştığı dönem boyunca Lojistik ve Planlama Müdürü ve Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonlarında yer aldı. Daha sonra Tradewind’de Operasyon Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Aydın, FLO’ya katılmadan önce Hepsiburada’da Uluslararası Büyüme Direktörü ve Ev ve Bahçe Kategori Direktörlüğü görevinde bulundu.

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