FLO'dan "Okula Dönüş Koleksiyonu"

İSTANBUL (AA) - Konforlu, kaliteli ve ulaşılabilir fiyatlarla binlerce ürün seçeneği sunan FLO, çocuklar için Okula Dönüş Koleksiyonu hazırladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni döneme rahat ve havalı bir ayakkabı ile adım atmak isteyen çocuklar FLO'nun Sonbahar-Kış Koleksiyonu'nda yer alan geniş ürün yelpazesiyle okula ayak uyduruyor.

Okula Dönüş Koleksiyonu'nda kız çocukları için, okul kıyafetleriyle en çok tercih edilen babet ve sneaker modelleri yer alıyor. Siyah, beyaz, pudra gibi her kombinle uyum yakalayacak renkler ile öne çıkan modelleri kalın taban ve cırt cırt detayları süslüyor.

Erkek çocuklar için ise boğazlı ve cırt cırtlı sneaker modelleri dikkati çekiyor. Rahat tabanları ile konforlu kullanım sağlayan modelleri ile FLO ayakkabılar, çocukların adımlarına enerji katıyor.

Okul alışverişlerinin tamamlayıcısı olan çanta, kalemlik, su matarası gibi aksesuarlarda da yüzlerce ürün seçeneği Okula Dönüş Koleksiyonu'nda çocukları bekliyor

Dünyaca ünlü karakterler Spiderman, Batman, Lol ve Elsa lisanslı ürünleri de çocukların gözdesi oluyor. Geniş iç hacmi sayesinde çocukların tüm eşyalarını toparlayarak kullanım kolaylığı sağlayan çantalar ve daha birçok aksesuar çeşitleri FLO'da ebeveynleri bekliyor.

