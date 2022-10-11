FLO'dan sonbahara ayak uyduracak sneaker modelleri

İSTANBUL (AA) – FLO, hem casual giyimin hem de spor kombinlerin tamamlayıcısı olan sneakerlar ile sonbahar mevsimine ayak uyduracak modeller sunuyor.

FLO açıklamasına göre, hem rahatlık arayanlar hem de spor giyim tarzı tercih edenler için çeşitli sneakerlar FLO sonbahar Kış koleksiyonunda geniş yer tutuyor.

FLO kadın sneaker koleksiyonunda, siyah, beyaz, bej ve gri renkler öne çıkarken kalın taban, renkli şerit ve metalik efektli detaylarda tasarımlara dinamizm katıyor. Sneakerlar özel davetlerin de konforlu parçası oluyor. Skinny jeanler, uzun pileli etekler, gömlekler ve elbiselerle kombinlenen sneakerlar modern ve şık tarzlarıyla öne çıkıyor.

Erkekler için ise hem sportif hem casual kombinlerin eşlikçisi olan sneakerlar, FLO koleksiyonunda siyah, beyaz ve gri renkleri ile dikkati çekiyor. Klasik tabanlı tasarımlar, kalın tabanlı tasarımlar, bağcık ve logolarla renklenen sneakerlar sokak modasını yansıtıyor. Ofisten hafta sonu aktivitelerine kadar her alanda konforu, esnekliği ve şıklığı bir arada sunan sneakerlar FLO Sonbahar/Kış Koleksiyonu’nda ön plana çıkıyor.

Çocuk modellerinde de birçok seçenekle göz dolduran FLO koleksiyonu, sağlıklı ve konforlu adımlara eşlik ediyor. Koleksiyondaki sneakerlar pembe, siyah, bej ve beyaz renkleriyle okul kombinlerinin en sevimli parçası oluyor. Cırt cırt ve bağcık detaylarıyla hareketlenen tasarımlar konfor ve kullanım kolaylığını ulaşılabilir fiyatlarla sunuyor. Miniklerin eşofman, sweat, tayt, elbise ve daha birçok kombinini tamamlıyor.

FLO’nun sneaker koleksiyonunu görmek isteyenler, FLO mağazalarını ya da "www.flo.com.tr"yi ziyaret edebiliyor.

