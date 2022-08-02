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FLO'nun büyük yaz indirimi kaçırılmayacak fırsatlarla başlıyor

02.08.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FLO'nun büyük yaz indirimi kaçırılmayacak fırsatlarla başlıyor

İSTANBUL (AA) - Mevsimin trend ve canlı renklerini her sezon koleksiyonlarına yansıtan FLO'nun geleneksel büyük yaz indirimi kaçırılmayacak fırsatlarla başlıyor.

FLO'dan yapılan açıklamaya göre, FLO, Büyük Yaz İndirimi ile yazın enerjisine ayak uyduran kadın, erkek ve çocuklar için casual ayakkabıdan, terliğe, her sezonun favorisi sneakerlara, kombinlerin vazgeçilmezi çantalara kadar pek çok alternatifi 8-14 Ağustos tarihleri arasında 69 TL'den başlayan fiyatlarla moda severlerin beğenisine sunuyor.

Her sezonda dikkati çeken sneaker, loafer, topuklu ayakkabı ve babet gibi her kadının tarzına uygun modellerden; erkekler için maskülen şıklığın en kusursuz parçalarına, her harekete kolaylıkla eşlik eden ve miniklerin ilgisini çeken çocuk modellerinden, kombinlerin vazgeçilmezi çantalara kadar birbirinden farklı yüzlerce trend model, yaz sezonunda uygulanan indirim kampanyası ile dikkat çekiyor.

14 Ağustos tarihine kadar devam edecek FLO'nun kaçırılmayacak fırsatlar sunan büyük yaz indiriminden yararlanmak, yaz mevsimini en avantajlı şekilde geride bırakmak için fırsatlar FLO mağazalarında ve FLO'nun internet sitesinde.

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