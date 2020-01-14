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  4. Florence Pugh Oscar adaylığını öğrenince yataktan çıplak fırladı

Florence Pugh Oscar adaylığını öğrenince yataktan çıplak fırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 10:34 | Son Güncelleme

92'nci Oscar adayları listesinde Florence Pugh 'en iyi yardımcı kadın oyuncu' adayı olarak yer aldı. İngiliz oyuncu Florence Pugh bu güzel haberi paylaşma anı sosyal medyada paylaşılınca olay oldu.

Florence Pugh Oscar adaylığını öğrenince yataktan çıplak fırladı

Sinema dünyasının en prestijlisi olarak anılan Oscar Ödülleri’nin 92’ncisi için adaylar geçtiğimiz günlerde açıklandı. Little Women filmiyle ‘en iyi yardımcı kadın oyuncu’ kategorisindeki adaylar arasında yer alan İngiliz oyuncu Florence Pugh, ülke basınında en çok konuşulan isimler arasına girdi.

24 yaşındaki Pugh’un performansına övgüler yağdırılan haberlerin yanı sıra, genç oyuncunun Oscar adaylığını öğrendiği anları paylaşmasına da yer verildi.

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İlk karede yatakta çıplak bir şekilde otururken görülen Pugh telefonla konuşuyor. İkinci karede telefona bakarak çığlık atan Pugh, fotoğrafların altına ise ‘O andan önce ve tam o anda’ notunu düştü.

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Pugh’un oynadığı Little Women, toplamda 6 dalda ödüle aday gösterildi. 92’nci Oscar Ödülleri 9 Şubat’ta sahiplerini bulacak.

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