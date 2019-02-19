Florent Malouda Zürih'in hücum antrenörü oldu

İsviçre Birinci Futbol Ligi ekibi Zürih, eski Fransız futbolcu Florent Malouda'yı hücum antrenörlüğüne getirdi.
Zürih Kulübü, 38 yaşındaki Malouda'nın as takım ve altyapıda hücum antrenörlüğü görevini üstleneceğini duyurdu.
Fransa Milli Takımı'nda 80 kez forma giyen ve ülkesinde Olympique Lyon, Guingamp, Metz, İngiltere'de Chelsea gibi takımlarda oynayan Malouda, bir dönem Trabzonspor'da da görev yaptı.
Fenerbahçe'nin eski yıldızı MLS'e transfer oldu
Rodallega gemileri yaktı!
Ahmet Ağaoğlu'ndan camiaya mesaj
Coşkun Demirbakan ile yollar ayrıldı
Tolgay takımla birlikte çalıştı
Benfica’ya Salvio’dan kötü haber
Kagawa'dan Fenerbahçe sürprizi
Orta sahadan gole büyük katkı
Krzysztof Piatek durdurulamıyor
Semih Kaya'dan F.Bahçe'ye gönderme
Inter nefes aldı
G.Saray'ın yıldızları 4-1'lik maçı yorumladı
Stuttgart eriyor! Ozan çare olmadı
Kerem attı, Hoffenheim güldü
Dünyaca ünlü yıldız yeni takımına imzayı attı!
Okuyucu Yorumları 1 yorum