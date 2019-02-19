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Florent Malouda Zürih'in hücum antrenörü oldu

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 19.02.2019 17:36 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un eski futbolcusu Florent Malouda, İsviçre ekibi Zürih'in hücum antrenörü oldu.

Florent Malouda Zürih'in hücum antrenörü oldu

İsviçre Birinci Futbol Ligi ekibi Zürih, eski Fransız futbolcu Florent Malouda'yı hücum antrenörlüğüne getirdi.

Zürih Kulübü, 38 yaşındaki Malouda'nın as takım ve altyapıda hücum antrenörlüğü görevini üstleneceğini duyurdu.

Fransa Milli Takımı'nda 80 kez forma giyen ve ülkesinde Olympique Lyon, Guingamp, Metz, İngiltere'de Chelsea gibi takımlarda oynayan Malouda, bir dönem Trabzonspor'da da görev yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Florent Malouda zürih

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
sen chelse ye hayatını ver yıllarca oyna, gazetenin biride çıksın seni ts li diye haber yapsın :)
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