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  4. Florentino Perez, kafaya koydu: Galatasaray ya da Fenerbahçe, Avrupa Süper Ligi'ne

Florentino Perez, kafaya koydu: Galatasaray ya da Fenerbahçe, Avrupa Süper Ligi'ne

27.04.2021 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanyol basını, Florentino Perez'in Avrupa Süper Ligi hayalinden vazgeçmediğini ve Galatasaray ile Fenerbahçe'den birinin bu organizasyonda yer alabileceğini yazdı.

Florentino Perez, kafaya koydu: Galatasaray ya da Fenerbahçe, Avrupa Süper Ligi'ne

İspanyol basını, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Avrupa Süper Ligi hayalinden vazgeçmediğini yineledi...

Bernabeudigital'de yer alan haberde, 15 kurucu takımı tamamlamak için gönüllü olan kulüplerin olduğu vurgulandı. Bu kulüplerin başında ise Rumen ekibi Steaua Bükreş'in geldiği belirtildi.

Haberde; Ajax, Feyenoord ve PSV'den birine de teklifte bulunulacağı kaydedilirken listeye bir Türk takımın da eklenebileceğinin altı çizildi.

DÖRT BİR KOLDAN

Perez'in Türkiye'den Galatasaray veya Fenerbahçe'ye teklifte bulunacağı, Paris Saint Germain'e de baskı yapmak için Olympique Lyon'la bir görüşme gerçekleştireceği kaydedilirken, İtalya'dan da takım sayısının artabileceği belirtildi.

Inter, Milan ve Juventus'un dışında Serie A ekiplerinden Roma ile Fiorentina'ya da teklif götürülebileceği ifade edildi.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Avrupa Süper Ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 35 yorum
tabiki Galatasaray
@mre42 evet Beşiktaşın gölgesinde ki takım
AVERAJ TAKIMI OLMAZSA OLMAZ ZATEN. SON 35 MAÇTA 2 GALİBİYETİ ZOR ALAN RENKLİLER GELSİN Kİ AVERAJ TAKIMI DA OLSUN ...!
eğer sıfır çekecek bir takıma ihtiyacınız varsa alın gsyi kaçırmayın :) her takım gol şob yapar o ligde gsye :))
Türkiyede sıfır çeken ilk ve tek takım fenerbahçedir yıllardır Avrupa yüzü görmeyen bir takım olan feneri alsınlar bence belki orda sonunculuk kupası alabilir :))
sifir ceken kimmis biraz arastir bakakalim
Karıştırdın heralde. 2000 yılının sıfırları FB Anderleckt ve köstence.. Aç tarih oku.. Aa siz uefa da tescilli şikenizde vardı değil mi. Yazıkkkk

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