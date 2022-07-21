Florian Grillitsch'in berberi transferi açıkladı! Galatasaray ile görüşüyor mu? İtiraf etti...

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray frene basmıyor. Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmak için transfer çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılılarda tek hedef Florian Grillitsch olmuş durumda. Galatasaray taraftarının gelişmeleri merak ettiği Florian Grillitsch transferi hakkında net bilgiyi 7 yıllık berberi verdi.

"GALATASARAY İLE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEDİ"

Florian Grillitsch'in 7 yıllık berberi olan Ümit Çanta, tecrübeli oyuncunun Galatasaray ile görüştüğünü itiraf etti. Çanta, "Transfer topuna çok girmek istemem. Tabii ki Galatasaray'da oynamak ister ama ben zor görüyorum yalan yok. Galatasaray ile görüştüğü doğru kendisi de söyledi bunu. Ama net bir durum olmadığını bastıra bastıra söyledi." ifadelerini kullandı. (Ajansspor)



