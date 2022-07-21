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Florian Grillitsch'in berberi transferi açıkladı! Galatasaray ile görüşüyor mu? İtiraf etti...

21.07.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın transfer etmek istediği isimlerin başında gelen Florian Grillitsch hakkında ilginç bir duyum paylaşıldı. 7 yıldır tecrübeli oyuncunun berberliğini yapan isim, Florian Grillitsch'in transferi hakkında flaş bilgiler paylaştı.

Florian Grillitsch'in berberi transferi açıkladı! Galatasaray ile görüşüyor mu? İtiraf etti...
Florian Grillitsch

Florian Grillitsch

AVU Avusturya
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: TSG 1899 Hoffenheim
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Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray frene basmıyor. Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmak için transfer çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılılarda tek hedef Florian Grillitsch olmuş durumda. Galatasaray taraftarının gelişmeleri merak ettiği Florian Grillitsch transferi hakkında net bilgiyi 7 yıllık berberi verdi.

"GALATASARAY İLE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEDİ"

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Florian Grillitsch'in 7 yıllık berberi olan Ümit Çanta, tecrübeli oyuncunun Galatasaray ile görüştüğünü itiraf etti. Çanta, "Transfer topuna çok girmek istemem. Tabii ki Galatasaray'da oynamak ister ama ben zor görüyorum yalan yok. Galatasaray ile görüştüğü doğru kendisi de söyledi bunu. Ama net bir durum olmadığını bastıra bastıra söyledi." ifadelerini kullandı. (Ajansspor)


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galatasaray
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