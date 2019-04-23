Florya’da 23 Nisan coşkusu! Galatasaray'dan anlamlı hareket

Florya’daki 23 Nisan etkinliğinde rengarenk boyaları ellerine alan çocuklar, Florya Metin Oktay Tesisleri’nin duvarlarını hayallerince boyadılar. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda hünerlerini ve hayal güçlerini ortaya koyan çocuklar adeta birer ressam gibi fırça darbeleriyle birbirinden güzel görüntüler ortaya çıkardı. Galatasaray Futbol Akademisi'nin U8 ve U9 takımı oyuncularına bir sürpriz de A takımı oyuncuları ve Teknik Direktör Fatih Terim’den geldi. Futbolcular, genç oyuncularla bir araya gelirken, duvara resimler çizip, yazılar yazdıktan sonra Fatih Terim ve teknik heyetle birlikte Jupp Derwall antrenman sahasında günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARI, TÜRK TELEKOM STADI'NDA

Galatasaray Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Şehit ve Gazi ailelerinin çocuklarını Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda konuk etti. Türk Telekom Stadyumu'ndaki turlarına Stadyum Müzesi ziyaretiyle başlayan minikler soyunma odalarını ve basın toplantı salonunu gezdikten sonra saha zeminine indiler.

Çocuklar daha sonra Galatasaray Televizyonu stüdyolarını da ziyaret ettiler. 23 Nisan coşkusunu Türk Telekom Stadyumu'nda yaşayan miniklerin son durağı ise Yönetim Kurulu oldu. Galatasaray kültürünü yakından tanıma fırsatını yakalayan çocuklar Başkan Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal ile bir araya geldi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle minik Yusuf Ünsal, sembolik olarak Başkan Mustafa Cengiz'in koltuğuna oturdu. Keyifli geçen ziyaret sonunda Türkiye Harp Malulü Gaziler ve Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Şube Başkanı Önder Çelik, Başkan Mustafa Cengiz'e plaket ve rozet takdiminde bulunurken, Cengiz de şehit ve gazi çocuklarına Metin Oktay forması hediye etti. Şehit ve gazi çocuklarının ziyaretinden dolayı oldukça mutlu olduğunu belirten Mustafa Cengiz, şöyle konuştu: "Sohbet ettik ama tabii buruk bir sohbet. Dünyada çocuklar için bayram kutlayan tek ülkeyiz. Bunu bize sağlayan Mustafa Kemal Atatürk ve onun Cumhuriyet değerleri. Keza bugün Şehit Harp ve Malulü Derneği'nin 1915 yılında Conk bayırından sonra kurulduğunu öğrendim, duygulandım. 114 yıllık bir dernek. Türk milleti her zaman Çanakkale, Kurtuluş Savaşı ve tüm şehitlerine sahip çıkan bir millet. Burada şehit ve gazi çocukları var. Onlar Türk toplumunun şefkatine bırakılmış çocuklar ve onları şefkat içinde büyütmek gerektiğine inanıyorum. Çocuğu sevgi büyütür, ilgi büyütür. Tabii duygulandım; bu vatan için, bizlerin huzuru ve güveni için canlarını veren şehitlerimize en azından bir teşekkür borçluyuz. Elimizden gelen desteği de vermeliyiz diye düşünüyorum."