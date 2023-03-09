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Fluminense'de forma giyen Felipe Melo gördüğü kırmızı kart sonrası çıldırdı! Zor sakinleşti...

09.03.2023 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya'nın ezeli rakiplerinden Flamengo - Fluminense maçında Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo gördüğü kırmızı kart sonrası adeta çılgına döndü. Karşılaşmanın son bölümüne girilirken iki takım oyuncuları arasında tansiyon bir anda yükselirken, Melo taraftarla da tartıştı. İşte detaylar...

Fluminense'de forma giyen Felipe Melo gördüğü kırmızı kart sonrası çıldırdı! Zor sakinleşti...

Brezilya'nın prestijli organizasyonlarından olan Guanabara Kupası'nın finalinde ülkenin iki ezeli rakibi olan Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Flamengo ile eski Galatasaraylı Melo'nun takımı Fluminense karşı karşıya geldi.

SON DAKİKALARDA ORTALIK KARIŞTI

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Fluminense geriye düştüğü karşılaşmada rakibini 2-1 mağlup etmeyi başarırken, karşılaşmanın son anlarına tecrübeli futbolcu Felipe Melo adeta damga vurdu.

OYUNCULAR BİRBİRİNE GİRDİ

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Karşılaşmanın son bölümüne girilirken iki takım oyuncuları arasında tansiyon bir anda yükseldi. Flamengolu Gerson'un yere düşen Giovanni'ye tekme atmasının ardından Melo büyük tepki gösterdi. Bu andan itibaren iki takım oyuncuları arasında büyük bir kavga çıktı.

KIRMIZI KART GÖRDÜ, TARAFTARLA TARTIŞTI

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Yaşanan bu tartışmanın ardından karşılaşmanın hakemi Felipe Melo'yu kırmızı kartla cezalandırırken, tecrübeli oyuncu saha kenarına gelirken bu kez Flamengolu taraftarlarla da tartıştı.

ZOR SAKİNLEŞTİ

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Gerçekleştirilen VAR kontrolü sonrası kırmızı kart geçerli sayılırken, bir süre daha hakemle tartFelipe Melo uzun süre sahadan çıkmamakta direndi. VAR kontorlünün ardından kırmızı kart kararı geçerli sayıldı. Bir süre daha sahada hakemle tartışan tecrübeli oyuncu takım arkadaşları tarafından zor sakinleştirildi.

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