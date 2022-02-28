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Fokus Enerji, Denizli'deki Zimek Makine'nin çatısına GES kuracak

28.02.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fokus Enerji, Denizli'deki Zimek Makine'nin çatısına GES kuracak

Ekvator Enerji Grubu şirketlerinden Fokus Enerji, Denizli'de bulunan Zimek Makine firmasının çatısına güneş enerjisi santrali (GES) kuracak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilk aşamada firmanın çatısına 210,6 kilovatlık GES kurulumu yapılacak.

Anahtar teslim projeden 265 bin 874 kilovatsaat olarak hedeflenen elektrik üretimi sayesinde, yılda 7 bin 596 adet ağacın çevreye sağladığı faydaya denk 159 bin 524 kilogram karbon emisyonu azaltımı sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fokus Enerji GES Projeleri Yöneticisi Efe Arıca, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı anahtar teslim projelerle fabrika, hastane, otel, alışveriş merkezi gibi tesislerin çatılarına güneş enerji santrali kurulumları yapmaya devam ettiklerini belirterek, "Bu amaç doğrultusunda her işletmenin tüketeceği elektriği sınırsız kaynaklardan üretebilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Denizli'nin ve mermer makinesi üretiminin öncü firmalarından Zimek Makine ile gerçekleştirdiğimiz GES iş birliği ile işletmemiz artık kendi ihtiyacı olan elektriği sınırsız kaynaklardan üretebilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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