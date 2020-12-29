Ford Otosan Genel Müdürü Yenigün: "Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki STA'yı memnuniyetle karşılıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'na (STA) ilişkin, "Brexit süreciyle belirsizliğin hakim olduğu ticari ilişkilerin, hem Birleşik Krallık hem Türkiye ekonomisi için olumlu yönde bir anlaşma ile sonuçlanmasını ve ticari ilişkilerin kesintisiz yürümesine yönelik bu son derece önemli adımın atılmasını büyük memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Ford Otosan'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yenigün, Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılmasının ardından ticari ilişkilerin kesintisiz devam etmesinin Türk otomotiv endüstrisi için olduğu gibi Ford Otosan için de kritik önem taşıdığını vurguladı.

Yenigün, "Brexit süreciyle belirsizliğin hakim olduğu ticari ilişkilerin, hem Birleşik Krallık hem Türkiye ekonomisi için olumlu yönde bir anlaşma ile sonuçlanmasını ve ticari ilişkilerin kesintisiz yürümesine yönelik bu son derece önemli adımın atılmasını büyük memnuniyetle karşılıyoruz. Süreçteki takipleri ve gayretleri için başta Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakan Yardımcılarımız Gonca Yılmaz Batur ve Rıza Tuna Turagay, Genel Müdürümüz Hüsnü Dilemre, Genel Müdür Yardımcımız Atilla Bastırmacı ve Daire Başkanımız Elif Yücel Gürsoy'un yanı sıra Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Birleşik Krallık Ticaret Komiseri Judith Slater ve Birleşik Krallık Büyükelçiliği Brexit Görev Gücü olmak üzere iki ülke arasındaki STA'nın hayata geçirilmesinde emeği geçen, katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.