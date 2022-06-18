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Ford Otosan, Türkiye'nin en büyük ikinci sanayi kuruluşu

18.06.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt: - "2011 yılından bu yana otomotiv sektöründe ihracat lideriyiz. Bu yıl da ilk 6 ayda elde ettiğimiz başarılar, gerek Ford’un Romanya’daki Craiova fabrikasını bünyemize katarak yurt dışı operasyonlara açılmamız gerek kısa süre önce Transit efsanemizi elektriklendirmemiz, önümüzdeki yıl da şampiyonluğu elden bırakmaya niyetimizin olmadığını gösteren gelişmeler"

İSTANBUL (AA) - Ford Otosan, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nda ikinci en büyük sanayi kuruluşu olurken, merkezi İngiltere'de bulunan marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance listesinde ise Türkiye'nin en değerli 3. markası unvanına erişti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de 60 yılı aşkın süredir sunduğu yenilikçi ürün ve hizmetlerle topluma fayda sağlayan Ford Otosan, Türkiye’nin en değerli ve en çok tercih edilen sanayi şirketi olmak hedefiyle arka arkaya pek çok başarıya imza atıyor.

2021 yılında 6,2 milyar dolar ihracat gerçekleştiren Ford Otosan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan "İlk 1000 İhracatçı Firma" araştırmasında, üst üste 7 senedir Türkiye’nin, 11 senedir de otomotiv sektörünün ihracat şampiyonluğu unvanını elden bırakmadı.

TİM tarafından 2003 yılından beri yapılan ve 26 sektörün tamamını kapsayan "İlk 1000 İhracatçı Firma" araştırmasında, bir kere daha ihracat lideri olan şirket, geçen yıl Türkiye’nin ticari araç ihracatının yüzde 79’unu gerçekleştirdi. Ford Otosan, 5 kıtada 96 ülkeye araç ve parça ihraç ederek global anlamda büyümesini her geçen gün sürdürürken, yarattığı katma değer sayesinde Türkiye ekonomisinin büyümesine ve güçlenmesine katkı sunuyor.

Ford Otosan ayrıca kısa süre önce İstanbul Sanayi Odası’nın sanayi sektörünün devlerini belirleyen Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nda 2021’de üretimden satışlara göre 67 milyar 305 milyon TL ile ikinci en büyük sanayi kuruluşu unvanını kazandı.

Bu başarısının ardından İngiltere’nin marka araştırma ve değerlendirme kuruluşlarından Brand Finance tarafından açıklanan listede ise 7 sıra birden ilerleyen Ford Otosan "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Türkiye 100" listesinde 819 milyon dolarlık marka değeriyle üçüncü sıraya yerleşti.

Üretim, inovasyon ve AR-GE’deki yetkinliği sayesinde yurt içi ve yurt dışı pazarlarda büyümesini sürdüren şirket, 2021’de ortaya koyduğu 2 milyar avroluk yatırımı ile geleceğin otomotiv teknolojilerini üretiyor.

Bugün 8 milyar dolara ulaşan cirosu ve 14 bin 500’den fazla çalışanı ile binek otomobil, ticari araç ve ağır ticari araç segmentine ek olarak akıllı mobilite çözümleri de sunan Ford Otosan, Türkiye otomotiv ekosisteminin elektrikli, bağlantılı, otonom araçlardaki dönüşümüne de liderlik ediyor.

- "Türkiye’nin ihracat şampiyonu Ford Otosan, ülkemiz için de katma değer yaratmaya devam ediyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, şirketin 2022 yılının ilk çeyreğinde de ticari araç pazarındaki geleneksel liderliğini yüzde 32,8 payla sürdürdüğünü ve toplam pazarda yüzde 10 payla 3'üncü sıradaki konumunu koruduğunu belirtti.

Ford Otosan’ın bu başarılarında geçmişten beri yaptığı yatırımların ve yenilikçi vizyonunun rolüne dikkati çeken Özyurt, "Otomotiv sanayisinin öncü gücü ve Türkiye’nin ihracat şampiyonu şirketi Ford Otosan, otomotiv sektöründeki elektrikli, bağlantılı, otonom dönüşüme liderlik ederken ülkemiz için de katma değer yaratmaya devam ediyor. Geleceğin otomotiv trendlerini yaratırken ülkemize yaptığımız yatırımlar, üretim gücümüz, nitelikli insan kaynağımız ve sunduğumuz ürün ve hizmetler sayesinde küresel ölçekte sektörümüzde yaşanan zorluklara rağmen 2021’i tarihimizin en başarılı yıllarından biri olarak tamamladık." ifadelerini kullandı.

Özyurt, 2011 yılından bu yana otomotiv sektöründe ihracat lideri olduklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yıl da ilk 6 ayda elde ettiğimiz başarılar, gerek Ford’un Romanya’daki Craiova fabrikasını bünyemize katarak yurt dışı operasyonlara açılmamız gerek kısa süre önce Transit efsanemizi elektriklendirmemiz, önümüzdeki yıl da şampiyonluğu elden bırakmaya niyetimizin olmadığını gösteren gelişmeler. İki ülkede dört fabrikamızda üreteceğimiz yeni nesil araçlarla Avrupa’nın en büyük ticari araç üreticisi haline gelirken Ford Otosan’ın bu başarılarında emeği bulunan değerli çalışma arkadaşlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkürü bir borç biliyoruz."

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