Ford Otosan, yüzde 100 elektrikli kamyonunu Hannover'de tanıttı

İSTANBUL (AA) - Ford Otosan, Ford E-Transit ve E-Transit Custom'ın ardından Türkiye'nin elektrik dönüşümünde yeni bir kırılma noktası olacak yüzde 100 elektrikli kamyonunu Hannover'de düzenlenen Uluslararası Ticari Araç Fuarı'nda (IAA) tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ford Otosan'ın global markası Ford Trucks, Türkiye'de geliştirilen ve üretilen ilk yüzde 100 elektrikli ağır ticari aracı ve Generation F hareketi ile sıfır karbon emisyonlu, bağlantılı, otonom teknolojilerle fuara damgasını vurdu.

Markanın sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda, Ford Trucks 2030 yılında Avrupa satışlarının yüzde 50'sini sıfır emisyonlu araçlardan sağlamayı, 2040'ta ise tüm operasyonlarında sattığı araçların tamamının sıfır emisyonlu olmasını hedefliyor.

Ford Otosan’ın segmentinde ilk PHEV (Plug-in Hibrit) ticari araçların üretimiyle başlayan elektriklenme serüveni, Avrupa'nın en güçlü tam elektrikli ticari aracı E-Transit'in 2022 yılında hattan inmesi ile devam etti.

Geçen günlerde tanıtılan E-Transit Custom ise gelecek yıl Kocaeli'nde üretilmeye başlanacak.

Transit'in elektriklenmesinin ardından tasarımından test süreçlerine kadar tamamen Ford Otosan mühendislerinin geliştirdiği ve Türkiye'de üretilen ilk yüzde 100 elektrikli ağır ticari araç ile Ford Otosan, hafif ve orta ticarinin ardından ağır ticaride de yeni nesil elektrikli araç geliştiren ve üreten dünyanın sayılı otomotiv markaları arasına adını yazdırdı.

Bağlantılı ve yenilikçi teknolojilere sahip yüzde 100 elektrikli kamyon; Ford Otosan'ın uzun dönem sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda, ağır ticari araçlarda 2040'ta sıfır emisyon hedefine yönelik dev bir adım niteliği taşıyor. Ayrıca, Ford Trucks'ın 2030 yılında Avrupa'ya satışlarının yarısının sıfır emisyonlu olması hedefinin gerçekleşmesinde büyük rol oynuyor.

Müşterilerini önemseyen ve işlerini geliştiren yol arkadaşı olmak amacıyla ağır ticari araçlarda Generation F hareketi altında sıfır emisyonlu, bağlantılı ve otonom teknolojilerle büyük bir dönüşüm başlatan Ford Trucks, yeni nesil kamyonu ile gelecekte de müşterilerinin yanında olacak.

Eskişehir’de üretilen ve ConnecTruck teknolojisi sayesinde üst düzey bağlanabilirlik özellikleriyle de öne çıkan yeni nesil araçlar, toplam sahip olma maliyeti açısından da yaratacağı fayda ile markayı rekabette üst seviyelere taşıyacak.

Otonom sürüşe giden yolda geçmişten beri önemli çalışmalara imza atan Ford Trucks, fuarda ayrıca Seviye 4 Otoyol Pilotu ve Otonom Geri Park Etme gibi teknolojilerini katılımcılarla buluşturdu.

Fuar konukları aynı zamanda Uzaktan Araç Kontrol teknolojisi ile 2 bin kilometre uzakta oldukları Eskişehir'deki F-MAX'i kullanma deneyimi yaşadı.

Ford Trucks'ın yüzde 100 elektrikli, sessiz ve mükemmel manevra kabiliyetine sahip yeni nesil kamyonu, içten yanmalı motorlu araçlarla karşılaştırıldığında, aylık enerji tüketim maliyeti açısından pek çok avantaj yaratıyor. Örneğin, müşterinin harcayacağı enerji maliyetleri bugünün koşullarına göre yarı yarıya kadar düşebiliyor. Benzer avantaj, bakım maliyetlerinde de görülecek.

Hareketli ve bakım gerektiren parça sayısı elektrikli araçta çok daha az olduğu için bakım maliyetlerinin üçte iki oranında düşmesi bekleniyor.

Aynı zamanda Avrupa ülkelerinde devrede olan teşviklerle birlikte sahip olma maliyeti daha da iyileşmiş olacak. Bu teşvikler hesaba katılamadığı durumda dahi, Ford Trucks'ın elektrikli kamyonu 4 yıllık sürede dizel araçlara göre daha düşük toplam sahip olma maliyeti sunacak.

- E-Transit Custom da ziyaretçilerle buluştu

IAA Ticari Araç Fuarı'nda Ford’un E-Transit'ten sonra ikinci elektrikli ticari aracı olan E-Transit Custom da ziyaretçilerle buluştu. Transit Custom’un seri üretimi 2023 yılında Ford Otosan’ın Kocaeli’ndeki Yeniköy Fabrikasında başlayacak.

Ford Otosan 2021 yılında Kocaeli fabrikalarında yeni nesil elektrikli ve bağlantılı araçlar için 2 milyar avro yatırım yapacağını açıklamıştı. E-Transit Custom üretimi, bu yatırım kapsamında hayata geçiriliyor.

Ford Otosan, hem Kocaeli yatırımı hem de Romanya Craiova fabrikasını bu yıl bünyesine katması ile birlikte 900 bin araçlık kapasitesi ile Avrupa'nın en büyük otomotiv üreticilerinden biri haline geliyor.

Bu süreçte şirket, 2 ülkede 4 fabrikası ile Transit, E-Transit, yeni nesil 1 ton Transit Custom ve E-Transit Custom, yeni Transit Courier ve tam elektrikli versiyonu, Ford Puma ve yeni tam elektrikli versiyonunun yanı sıra Ford Trucks kamyonları ve yüzde 100 elektrikli Ford Trucks kamyonunu ve E-Motosiklet Rakun'u üretecek.

- "Türkiye'deki elektriklenme yolculuğuna Romanya'da da devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, binek araçlardan ağır ticari araçlara kadar tüm otomotiv endüstrisinde elektrifikasyonda her yönüyle global bir oyuncu konumunda olduklarını belirtti.

Bu yıl temmuz ayında Romanya'daki Ford Craiova fabrikasını satın alarak şirketin üretim operasyonlarını binek araçları kapsayacak şekilde genişlettiklerini aktaran Özyurt, Türkiye'deki elektriklenme yolculuğunu Romanya'da da devam ettireceklerini bildirdi.

Özyurt, şunları kaydetti:

"Otomotiv endüstrisinde Paris İklim Anlaşması, AB Yeşil Mutabakatı ve ACEA gibi anlaşmalara paralel şekilde sıfır emisyonlu araçlar başta olmak üzere bağlantılı, otonom teknolojiler için uzun süredir var gücümüzle çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız bizi hep daha ileriye taşıyor ve tüm segmentlerde elektrikli dönüşüme liderlik ediyoruz. Türkiye’nin en gelişmiş AR-GE merkezi ve en yetkin mühendisleri ile geçmişten beri pek çok ilke imza attık. Bugün yüzde 100 elektrikli kamyonumuz ile yine bir ilki başarmanın ve inovatif teknolojilerimizi sizlere sunmanın gururunu yaşıyoruz."

Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan da Türkiye'de üretilecek yüzde 100 elektrikli ağır ticari aracı ve geleceğin bağlantılı, otonom sürüş teknolojilerine yönelik ileri teknoloji hamleleri ile global yolculuklarını hız kesmeden sürdürdüklerini bildirdi.

Turfan, şu anda 43 ülkede olduklarını, 2024'te ise 50 ülkeye ulaşmayı planladıklarını aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün lansmanını gerçekleştirdiğimiz elektrikli kamyonumuz ile sadece geleceğin ağır ticari endüstrisine yönelik vizyonumuzu değil, tasarım ve teknoloji anlamındaki lider konumumuzu da sizlerle paylaşıyoruz. Bugün yerli motor, şanzıman ve aks ile bir aracın tüm aktarma organlarını geliştiren ve üreten sayılı markalardan biriyiz. Generation F adı altında başlattığımız sıfır emisyonlu, bağlantılı ve otonom teknolojileri kapsayan dönüşüm için mevcut gücümüzden destek ve ilham alarak ilerliyoruz. 2030'da Avrupa'daki satışlarımızın yarısının sıfır emisyonlu araçlardan sağlamayı, 2040'ta tüm operasyonlarımızda portföyümüzün sıfır karbon emisyonlu araçlardan oluşmasını hedefliyoruz. Bu hedefimize ulaşmak için de bugün ürün geliştirme ve mühendislik yetkinliklerimizin sonucu olan Ford Trucks'ın ilk elektrikli kamyonu ile karşınızdayız."

