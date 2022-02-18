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Ford Otosan'ın inovasyon odaklı AR-GE projeleri sürdürülebilir geleceğe odaklanıyor

18.02.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ford Otosan’ın geleceğe yönelik çalışmalarını içeren teknoloji yol haritasında, çevre dostu batarya paketlerinden, üretim parçalarında oluşmuş hataları önceden haber veren inovatif çözümlere kadar pek çok öncü adım yer alıyor

İSTANBUL (AA) - Ford Otosan, teknoloji yol haritasındaki Albatross, LongRun ve LaserSonix Q gibi Ar-Ge projeleriyle sürdürülebilir geleceği şekillendirmeyi amaçlıyor.

Ford Otosan açıklamasına göre, Şirket, AR-GE ve inovasyon alanında yaptığı çalışmalarla sürdürülebilirlik odaklı yenilikçi ürünler geliştirmeye devam ediyor. Marka, teknoloji yol haritasındaki Albatross, LongRun, LaserSonix Q gibi Ar-Ge projeleri ile bu misyonunu hayata geçiriyor.

Ford Otosan’ın geleceğe yönelik çalışmalarını içeren teknoloji yol haritasında, çevre dostu batarya paketlerinden, üretim parçalarında oluşmuş hataları önceden haber veren inovatif çözümlere kadar pek çok öncü adım yer alıyor.

Ford Otosan, Horizon Europe programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan ve 2022’de başlayacak 5 yeni projesiyle (HIPE, NextETRUCK, FLEXIndustries, BATRAW, RHINOCEROS) özellikle elektrifikasyon ve sürdürülebilirlik alanında çalışmalarını devam ettiriyor. İlk defa elektrikli araçlara yönelik geliştireceği inovatif teknolojiler kapsamında, Ford Otosan bataryaların ikincil ömürleri, sanayide enerji optimizasyonu ve temiz enerji kaynaklarının kullanılması konularında yoğun Ar-Ge çalışmalarını sürdürüyor.

- Albatross Projesi’yle geleceğin batarya paketleri bugünden hazır

Türkiye'de üretilen Transit Custom ve Tourneo Custom araçları ile Avrupa’da Ticari Araç Pazar Lideri olan Ford Motor Company, elektrifikasyon stratejisi kapsamında Avrupa’daki ticari araç yelpazesinde 2024 itibarıyla tümüyle sıfır emisyon tam elektrikli veya şarj edilebilir hibrit versiyonları sunacak. Şirket, Ufuk2020 Albatross Projesi kapsamında hem batarya elektrikli (BEV) hem de 'plug-in' hibrit elektrikli (PHEV) binek, hafif ticari ve ağır ticari araçlara da uygulanabilecek bir batarya paketi tasarlıyor.

2024’te tamamlanacak projede, akıllı pillere dayalı prototip bataryanın mevcut batarya paketine göre yüzde 50 daha fazla enerjiye sahip olması, şarj süresinin yüzde 25 kısalması, yüzde 20 ağırlık tasarrufu ve batarya ömrünün uzaması hedefleniyor. Tasarlanacak olan ileri teknoloji batarya paketi ile, batarya maliyetleri azalırken, şehir içinde elektrikli araçların yaygınlaşması ve emisyon salınımının azalması sağlanmış olacak.

- LongRun Projesi’yle ağır ticari araçlar da çevre dostu olacak

İklim krizi ile mücadelede kritik öneme sahip olan ağır ticari vasıtalarda verimlilik artışı ve emisyon azaltımı alanında Ford Otosan çok sayıda Ar-Ge projesi yürütüyor. Longrun projesi kapsamında, Ford Otosan bünyesinde elektrikli araç yazılımı geliştirilirken, 13 litre Ecotorq Euro-6 motorunun hidrojenize bitkisel yağ kullanılarak motor dinamometresinde test ediliyor ve akıllı ulaşım çözümleri geliştiriliyor. 2023’te sonlanacak proje ile geliştirilen teknolojilerin, özellikle 2025 sonrasında gelecek emisyon sınırlamaları sonrasında daha da önem kazanacağı öngörülüyor.

- LaserSonix Q Projesi

Ford Otosan İnovasyon Programı kapsamında, tamamı Ford Otosan çalışanlarından oluşan bir ekibin geliştirdiği LaserSonix Q Projesi, ses dalgalarını kullanarak parçalarda hata olup olmadığını tespit ediyor. Ford Otosan mühendislerinin sopranoların sesi ile bardağı çatlatabilmesinden esinlendiği bu teknolojide, üretim parçaları özel bir akustik sinyal ile temassız olarak titreşime tabi tutuluyor ve bir lazer ile bu titreşim seviyesi yine temassız olarak ölçülüyor. Üretim parçalarına ait titreşim özelliklerinin analiz edilmesiyle hatalı parçaların üretim esnasında gerçek zamanlı olarak hızlı bir şekilde tespit edilmesine yarayan LaserSonix Q, üretim parçalarını yalnızca bir saniye süren bir ölçüm ile sorunsuz ve hurda olarak ayırabiliyor.

ABD'nin prestijli teknoloji ödüllerinden Henry Ford Teknoloji Ödülü’ne (HFTA) layık görülen proje, operatöre bağımlı süreçleri ortadan kaldırmanın yanı sıra hurda azaltımı ile çevresel fayda sağlıyor.

Ford Otosan Gölcük ve Eskişehir fabrikalarında kullanılan bu özel teknoloji, Ford Motor Company’nin ABD’deki Dearborn Fabrikası ile de paylaşıldı. Projenin ortaya koyduğu avantajlara sahip olmak isteyen Ford Motor Company, Dearborn Fabrikası’nda kullanmak üzere LaserSonix Q’yu satın aldı. Türk mühendislerin ABD’de kurulumlarını gerçekleştirdiği LaserSonix Q sayesinde Ford Otosan, ABD’ye hem yerli inovatif projesini hem de yerli mühendislerinin verdiği hizmeti ihraç ediyor.

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