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Ford Trucks ürettiği 262 bin 626'ncı aracını Eskişehir'de hattan indirdi

14.09.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ford Trucks ürettiği 262 bin 626'ncı aracını Eskişehir'de hattan indirdi

ESKİŞEHİR (AA) - Yerli motor ve kamyon imalatı için 1982'de hizmete giren ve kısa sürede kamyon, motor ve güç aktarma organlarının üretim merkezine dönüşen Ford Otosan'ın Eskişehir Fabrikası'nda 262 bin 626'ncı kamyonun hattan indirildiği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Ford Trucks ailesinin, ev sahibi Eskişehir'in plakasına ithafen 262626’ıncı araç için düzenlediği törende Eskişehirlilere teşekkür edildiği belirtildi.

Ford Otosan'ın ağır ticari markası Ford Trucks'ın 262 bin 626'ncı kamyonunu hattan indirme töreninde konuşan Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ford Trucks'ın 262 bin 626'ıncı kamyonunu hattan indirmenin gururunu yaşıyoruz. Eskişehir’de doğduk, Ford Trucks ailesi olarak fabrikamızın kurulduğu ilk günden beri, evimiz gibi gördüğümüz Eskişehir'de büyüdük ve ağır ticari araç endüstrisinde global bir oyuncuya dönüştük. Uzun yıllardır burada devam eden yatırımlarımız ve üretim yolculuğumuz boyunca bizi destekleyen, başta yerel idareciler olmak üzere, tüm Eskişehir halkına teşekkür ediyoruz. Geleceğin ağır ticari araç sektöründe öne çıkmamızı sağlayan yeni teknolojilerimizle müşterilerimizin yol arkadaşı olmaya devam ederken şehrimize yaratacağımız istihdam olanakları ve Eskişehir’in kalkınmasına katkı sunacak adımlarımızla hep beraber büyümeye devam edeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
Hat kamyon ford trucks

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