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Formaya sonunda kavuşuyor, Ancelotti Arda Güler'in dönüşünü açıkladı! İlk maçında rakip Fenerbahçe'nin eski yıldızı...

19.12.2023 09:53 | Son Güncelleme:
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Fenerbahçe'den kadroya katılan ve transfer olduğu günden bu yana yaşadığı sakatlıklar nedeniyle resmi bir maçta forma şansı bulamayan Arda Güler'in dönüşünü açıklarken, ilginç bir tesadüf yaşandı.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Fenerbahçe'den ayrılarak Real Madrid'e transfer olan yıldız oyuncu Arda Güler, yaşadığı talihsiz sakatlıklar sonrası uzun süredir sahalardan uzak kalmıştı.

İKİ KEZ SAKATLANDI

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Genç yıldız, sezon öncesinde Real Madrid'in ABD kampında dizinden sakatlandı ve tedavisi için Madrid'e döndü. Sahalardan iki ay uzak kalan yıldız futbolcu, eylül ayının sonunda geri döndü ancak bu kez de üst adalesinden sakatlık yaşayarak yine sahalardan uzak kalmıştı.

DÖNÜŞ TARİHİNİ AÇIKLADI

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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, ligde Villarreal karşısında aldıkları 4-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Sakat futbolcuların durumu için konuşan İtalyan teknik adam, Arda Güler'in durumuna da değindi. Ancelotti, "Arda Güler Noel'den sonra hazır olacak" ifadelerini kullandı.

RAKİP VEDAT MURIQI

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Real Madrid, yılın son maçında 21 Aralık'ta Deportivo Alaves deplasmanına gidecek. İspanyol devi Noel sonrası oynanacak ilk mücadelede ise eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi'in forma giydiği Mallorca ile karşılaşacak. 18 yaşındaki futbolcunun Mallorca maçında kadroda olması bekleniyor.

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