SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Formula 1 Avustırya Grand Prix'sini kazanan Bottas oldu!

Formula 1 Avustırya Grand Prix'sini kazanan Bottas oldu!

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 05.07.2020 17:57 | Son Güncelleme

Formula 1 heyecan dolu bir yarışla geri döndü. 9 pilot yarış dışı kaldı. Hamilton, 5 saniye cezayla podyum dışında kaldı.

Formula 1 Avustırya Grand Prix'sini kazanan Bottas oldu!

Formula 1'de 2020 sezonun ilk yarışı Avusturya'da koşuldu. 9 pilotun yarış dışı kaldığı mücadelede damalı bayrağı ilk geçen isim Mercedes GP'ten Valtteri Bottas oldu.

Lewis Hamilton, Alex Albon ile yaşadığı temas sonrası 5 saniye ceza aldı ve yarışı ikinci sırada bitirmesine rağmen aldığı 5 saniye cezayla 4. sıraya düştü.

Ferrari'den Charles Leclerc, 7. sırada başlayıp 2. sırada bitirdi.

Lando Norris ise son turda 0.1 saniye daha hızlı gidince 3. sıraya yükseldi.

İşte sıralama...

  1. Valtteri Bottas
  2. Charles Leclerc
  3. Lando Norris
  4. Lewis Hamilton
  5. Carlos Sainz
  6. Sergio Perez
  7. Pierre Gasly
  8. Esteban Ocon
  9. Antonio Giovinazzi
  10. Sebastian Vettel
  11. Nicolas Latifi

DETAYLAR BİRAZDAN...

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
ABD'de Philadelphia Phillies'ın eski beyzbol oyuncusu Tyson Brummett uçak kazasında öldüABD'de Philadelphia Phillies'ın eski beyzbol oyuncusu Tyson Brummett uçak kazasında öldü
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra feci kaza

Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra feci kaza

Mahkemeden flaş karar: Kesilen salgın cezaları geçersiz

Mahkemeden flaş karar: Kesilen salgın cezaları geçersiz

F.Bahçe Trabzonsporlu oyuncuyu transfer etti!

F.Bahçe Trabzonsporlu oyuncuyu transfer etti!

Ünlü teknik adam koronavirüse yakalandı

Ünlü teknik adam koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı

Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı

Fenerbahçe'nin Barcelona seferi! Sağ bek ve stoper

Fenerbahçe'nin Barcelona seferi! Sağ bek ve stoper

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Sevgilisini köpeklere yem etmişti! Flaş paylaşım...

Sevgilisini köpeklere yem etmişti! Flaş paylaşım...

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Ünlü sporcunun hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı...

Ünlü sporcunun hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı...

Sporu bırakıp cinsel içerikleri siteye video satmaya başladı

Sporu bırakıp cinsel içerikleri siteye video satmaya başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Formula 1 Avustırya Grand Prix'sini kazanan Bottas oldu!

Formula 1'den çılgın geri dönüş!

Diletta Leotta, Lazio-Milan maçında dikkatleri üstüne çekti

Diletta Leotta'nın paylaşımı yine gündem oldu

Rafael Nadal’ın yatı Göcek’te kaza yaptı

Rafael Nadal Türkiye'de kaza yaptı

ABD'de Philadelphia Phillies'ın eski beyzbol oyuncusu Tyson Brummett uçak kazasında öldü

ABD'de Philadelphia Phillies'ın eski beyzbol oyuncusu Tyson Brummett uçak kazasında öldü

Formula 1'de sezonun ilk pole pozisyonu Bottas'ın

Sezonun ilk pole pozisyonu onun!

Milli judocular Kovid-19 testine girdi

Milli judocular Kovid-19 testine girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.