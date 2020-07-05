Formula 1 Avustırya Grand Prix'sini kazanan Bottas oldu!

Formula 1'de 2020 sezonun ilk yarışı Avusturya'da koşuldu. 9 pilotun yarış dışı kaldığı mücadelede damalı bayrağı ilk geçen isim Mercedes GP'ten Valtteri Bottas oldu.
Lewis Hamilton, Alex Albon ile yaşadığı temas sonrası 5 saniye ceza aldı ve yarışı ikinci sırada bitirmesine rağmen aldığı 5 saniye cezayla 4. sıraya düştü.
Ferrari'den Charles Leclerc, 7. sırada başlayıp 2. sırada bitirdi.
Lando Norris ise son turda 0.1 saniye daha hızlı gidince 3. sıraya yükseldi.
İşte sıralama...
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