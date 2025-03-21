Formula 1 Çin Grand Prix'sinin sprint sıralama turunda Lewis Hamilton birinci oldu

Sezonun 2. yarışına sahne olacak 5,4 kilometrelik Şanghay Uluslararası Pisti'nde sprint sıralama turu yapıldı.

Lewis Hamilton 1 dakika 30.849 saniyelik derecesiyle ilk sırada yer aldı. Red Bull'dan Max Verstappen ise 0.018 saniye farkla ikinci sıranın sahibi oldu.

Hamilton'un 0.08 saniye gerisinde kalan McLaren sürücüsü Oscar Piastri de sprint yarışına üçüncü sıradan başlayacak.

Sprint yarışı yarın TSİ 06.00'da, sıralama turları ise TSİ 10.00'da başlayacak.

Çin Grand Prix'sinde 56 tur üzerinde koşulacak ana yarış, 23 Mart Pazar günü TSİ 10.00'da start alacak.

Sezonun ilk yarışı olan Avustralya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

Lando Norris (Büyük Britanya): 25 puan Max Verstappen (Hollanda): 18 George Russell (Büyük Britanya): 15 Andrea Kimi Antonelli (İtalya): 12 Alexander Albon (Tayland): 10

TAKIMLAR