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  4. Formula 1 Çin Grand Prix'sinin sprint sıralama turunda Lewis Hamilton birinci oldu

Formula 1 Çin Grand Prix'sinin sprint sıralama turunda Lewis Hamilton birinci oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.03.2025 15:36
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Formula 1 Dünya Şampiyonası Çin Grand Prix'sindeki sprint sıralama turunda pole pozisyonunu, Ferrari takımının İngiliz pilotu Lewis Hamilton kazandı.

Formula 1 Çin Grand Prix'sinin sprint sıralama turunda Lewis Hamilton birinci oldu

Sezonun 2. yarışına sahne olacak 5,4 kilometrelik Şanghay Uluslararası Pisti'nde sprint sıralama turu yapıldı.

Lewis Hamilton 1 dakika 30.849 saniyelik derecesiyle ilk sırada yer aldı. Red Bull'dan Max Verstappen ise 0.018 saniye farkla ikinci sıranın sahibi oldu.

Hamilton'un 0.08 saniye gerisinde kalan McLaren sürücüsü Oscar Piastri de sprint yarışına üçüncü sıradan başlayacak.

Sprint yarışı yarın TSİ 06.00'da, sıralama turları ise TSİ 10.00'da başlayacak.

Çin Grand Prix'sinde 56 tur üzerinde koşulacak ana yarış, 23 Mart Pazar günü TSİ 10.00'da start alacak.

Sezonun ilk yarışı olan Avustralya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

  1. Lando Norris (Büyük Britanya): 25 puan

  2. Max Verstappen (Hollanda): 18

  3. George Russell (Büyük Britanya): 15

  4. Andrea Kimi Antonelli (İtalya): 12

  5. Alexander Albon (Tayland): 10

TAKIMLAR

  1. McLaren: 27

  2. Mercedes: 27

  3. Red Bull: 18

  4. Williams: 10

  5. Aston Martin: 8

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Anahtar Kelimeler:
Formula 1
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