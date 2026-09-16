Formula 1'de 2027 takvimi belli oldu! İşte Türkiye GP'sinin tarihi

Formula 1 tutkunlarının uzun süredir beklediği gelişme gerçekleşti. Türkiye Grand Prix'si, 2027 sezonunda yeniden takvimde yer alacak. İstanbul Park, 1-3 Ekim 2027 tarihlerinde Formula 1 araçlarının mücadelesine sahne olacak.

Sezonun 17. yarışı olarak planlanan Türkiye Grand Prix'si, Azerbaycan ve Singapur yarışlarının arasında düzenlenecek. İstanbul'un Formula 1 takvimine dönüşü, pist için gerekli FIA homologasyon sürecinin tamamlanmasına bağlı olacak.

2031'E KADAR FORMULA 1 TAKVİMİNDE

Türkiye Grand Prix'si için daha önce beş yıllık bir anlaşma imzalanmıştı. Bu anlaşmayla birlikte İstanbul Park'ın 2027 sezonundan 2031'in sonuna kadar Formula 1 takviminde bulunması planlanıyor.

Türkiye, böylece 2021 sezonundan bu yana ilk kez Formula 1 organizasyonuna ev sahipliği yapacak. İstanbul Park'ta bugüne kadar toplam dokuz Grand Prix gerçekleştirildi.

İSTANBUL PARK'IN UNUTULMAZ VİRAJI

Formula 1'in 2005 yılında ilk kez geldiği İstanbul Park, özellikle 8. virajıyla dikkat çekiyor. Çoklu apeks yapısına sahip ve yüksek hızla geçilen bu viraj, pisti motor sporları dünyasında öne çıkaran bölümlerin başında geliyor.

İstanbul'daki son Formula 1 yarışında 2021 yılında Mercedes pilotu Valtteri Bottas damalı bayrağı ilk sırada görmüştü. Bir yıl önce ise Lewis Hamilton, İstanbul Park'taki yarışta aldığı sonuçla kariyerinin yedinci dünya şampiyonluğunu ilan etmişti.

2027 SEZONU BAHREYN'DE BAŞLAYACAK

Formula 1'in 2027 sezonu 12-14 Mart tarihlerinde Bahreyn Grand Prix'si ile başlayacak. Sezonun kapanışı ise 10-12 Aralık'ta Abu Dabi'de gerçekleştirilecek.

Beş farklı kıtada, 22 ülkede düzenlenmesi planlanan 24 yarışlık takvimde Sprint hafta sonlarının sayısı da artırılacak. Buna göre 2027 sezonunda Sprint formatının uygulandığı yarış sayısı 6'dan 10'a çıkarılacak.

TOSFED İSTANBUL PARK: HIZ VE KUSURSUZLUK İÇİN TASARLANMIŞ BİR PİST

Pilotlar hem araç hem de pilot performansını zorlayan, belirgin kot farklarına sahip ve geçiş fırsatları sunan yaklaşık 5,3 kilometrelik TOSFED İstanbul Park pistinde mücadele edecek. Özellikle TOSFED İstanbul Park’ı dünya çapında tanınır hale getiren çoklu apeksli 8. viraj, pilotları zorlarken Formula 1® seyircisinin en çok ilgisini çeken bölümlerin başında gelecek. Taraftarlar aynı zamanda, hız, ritim ve teknik zorlukların heyecan verici birleşimi sayesinde, pistte rekabetçi yarışlara ve dramatik anlara tanıklık edecek.

Formula 1®’in Türkiye’ye dönüşüyle birlikte İstanbul, dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından birine yeniden ev sahipliği yapacak. Organizasyonun spor turizmine, şehir ekonomisine, uluslararası medya görünürlüğüne ve Türkiye’nin marka değerine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

“YARIŞ TAKVİMİNİN AÇIKLANMASIYLA BİZ DE VİTES YÜKSELTİYORUZ”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, takvimin açıklanmasının FORMULA 1 TURKISH GRAND PRIX 2027 hazırlıkları açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Formula 1® yarış takviminin açıklanmasıyla birlikte, biz de hazırlıklarımızda vites yükseltiyoruz. Önümüzdeki süreçte İstanbul’un tarihini, kültürünü, gastronomisini ve yaşam tarzını Formula 1®’in küresel etkisiyle buluşturan önemli projeleri hayata geçireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin uluslararası spor organizasyonlarındaki güçlü konumunu daha da ileriye taşımak üzere önemli adımlar atıyoruz. Amacımız başarılı bir FORMULA 1 TURKISH GRAND PRIX 2027 organizasyonu ile spor turizmini canlandırmak ve şehrin ekonomisine katkıda bulunmak.”

“TÜRKİYE OLARAK HAZIRIZ”

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Türkiye’nin uluslararası spor organizasyonları için bir destinasyon olarak konumuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Türkiye artık yalnızca uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapan değil, dünyanın en büyük spor organizasyonlarının adresi olan bir ülkedir. FORMULA 1 TURKISH GRAND PRIX 2027’de bunun en güçlü örneklerinden biri olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde oluşturduğumuz güçlü spor altyapımız ve büyük organizasyon tecrübemizle, İstanbul’da tüm dünyaya yakışır bir Formula 1® deneyimi yaşatacağımıza inanıyorum. Türkiye olarak hazırız ve bu büyük organizasyonu heyecanla bekliyoruz.”

“TOSFED İSTANBUL PARK FORMULA 1®’E HAZIRLANIYOR”

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, yarış için hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü belirterek şöyle konuştu:

“Yarışa kadar TOSFED İstanbul Park’ı, F1®’in en yüksek standartlarına göre modernize ederken, tüm seyircilerimize benzersiz bir yarış deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz. Ülkemizdeki yarış tutkunlarını ve yabancı misafirlerimizi şimdiden TURKISH GRAND PRIX heyecanını paylaşmaya davet ediyoruz.”

TGA’NIN “CATCH IT IF YOU CAN” FİLMİ DÜNYA ÇAPINDA İLGİ GÖRÜYOR

Yarış tarihinin netleşmesiyle birlikte FORMULA 1 TURKISH GRAND PRIX 2027’ye yönelik uluslararası tanıtım çalışmalarında da yeni bir aşamaya geçildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından hazırlanan “Catch It If You Can” tanıtım filmi 570 milyondan fazla görüntülenmeye ulaştı.

Önümüzdeki dönemde İstanbul’un küresel görünürlüğü; uluslararası medya projeleri, dijital kampanyalar, uluslararası içerik üreticileriyle iş birlikleri ve İstanbul merkezli küresel tanıtım atağıyla daha da güçlendirilecek.