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Lional Messi kararını verdi! O maçta veda ediyor

Lionel Messi için Arjantin Milli Takımı'nda özel bir veda hazırlığı yapılıyor. Milli takım kariyerini noktaladığını açıklayan yıldız futbolcu, 6 Ekim'de Benin ile oynanacak hazırlık maçında Arjantin formasını son kez giyecek.

Lional Messi kararını verdi! O maçta veda ediyor
Cevdet Berker İşleyen

Milli takım kariyerini noktaladığını açıklayan Lionel Messi için Arjantin Futbol Federasyonu'ndan özel bir veda planı geldi. Arjantin'in Benin ile oynayacağı hazırlık karşılaşması, yıldız futbolcunun milli forma altında son maçına sahne olacak.

MESSİ'YE ÖZEL VEDA

Lional Messi kararını verdi! O maçta veda ediyor 1

Arjantin Futbol Federasyonu, 6 Ekim'de başkent Buenos Aires'te Benin ile oynanacak hazırlık maçının aday kadrosunu duyurdu. Kadroda, milli takım kariyerini sonlandıran 39 yaşındaki Lionel Messi de yer aldı.

AFA tarafından yapılan açıklamada, 2022 Dünya Kupası'nı kazanan kadronun tamamının karşılaşmaya davet edileceği belirtildi. Messi için ise özel bir veda töreninin gerçekleştirileceği ifade edildi.

Federasyonun açıklamasında, "Milli takım teknik direktörü Lionel Scaloni ile yapılan görüşmenin ardından, dünyanın en iyi oyuncusu, milli takımımızın simgesi, kaptanımız Lionel Messi'yi, hak ettiği uğurlama için 6 Ekim'de davet etmeye karar verdiğimizi duyurmak isteriz." ifadeleri kullanıldı.

125 GOLLE VEDA EDECEK

Lional Messi kararını verdi! O maçta veda ediyor 2

Arjantin Milli Takımı ile 207 karşılaşmaya çıkan Messi, bu maçlarda 125 kez fileleri havalandırdı. Ağustos ayında milli takım kariyerini noktaladığını açıklayan yıldız oyuncu, böylece Arjantin formasıyla son kez taraftarlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Lionel Scaloni yönetimindeki Arjantin, milli takım arasında Burkina Faso, Benin ve Bolivya ile hazırlık maçları oynayacak. Messi'nin Benin karşılaşmasında sahaya çıkması halinde, Arjantin Milli Takımı'ndaki kariyeri de resmi olarak son kez noktalanmış olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Arjantin messi veda
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