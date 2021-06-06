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Formula 1'de Azerbaycan GP'sini Sergio Perez kazandı

06.06.2021 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Formula 1'deki tarihi Azerbaycan GP'sinde Max Verstappen liderken lastik patlattı. Lewis Hamilton, frenlemeyle pist dışına uçtu. Damalı bayrağı gören Sergio Perez oldu.

Formula 1'de Azerbaycan GP'sini Sergio Perez kazandı

Formula 1'de iki kez kırmızı bayrak çıkan Azerbaycan GP'de kazanan Red Bull Racing'ten Sergio Perez kazandı.

Aston Martin'den Sebastian Vettel ikinci sırada yer aldı. 4 kez Dünya şampiyonu, yeni takımıyla ilk kez podyuma çıktı. Alpha Tauri'den Pierre Gasly üçüncü sırada başladı. Yarışa ilk sıradan başlayan Ferrari'den Charles Leclerc ise dördüncü oldu.

Max Verstappen, lider götürürken 5 tur kala sol arka lastiği patladığı için yarış dışı kaldı.

Lewis Hamilton ise son 3 tur kala başlayan yeniden başlayan yarışa ikinci çizgide yer alsa da, ilk virajda frenleme hatası yaptı ve pist dışına uçarak büyük bir avantajı kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
Formula 1
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