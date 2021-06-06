Formula 1'de Azerbaycan GP'sini Sergio Perez kazandı

Formula 1'de iki kez kırmızı bayrak çıkan Azerbaycan GP'de kazanan Red Bull Racing'ten Sergio Perez kazandı.

Aston Martin'den Sebastian Vettel ikinci sırada yer aldı. 4 kez Dünya şampiyonu, yeni takımıyla ilk kez podyuma çıktı. Alpha Tauri'den Pierre Gasly üçüncü sırada başladı. Yarışa ilk sıradan başlayan Ferrari'den Charles Leclerc ise dördüncü oldu.

Max Verstappen, lider götürürken 5 tur kala sol arka lastiği patladığı için yarış dışı kaldı.

Lewis Hamilton ise son 3 tur kala başlayan yeniden başlayan yarışa ikinci çizgide yer alsa da, ilk virajda frenleme hatası yaptı ve pist dışına uçarak büyük bir avantajı kaybetti.

